內湖警方至德明財經科技大學宣導交通安全觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

警方統計，近3年北市18至25歲的年輕機車族群，在每年大專院校開學後9月至12月，交通事故呈現逐月上升趨勢。分析大學新鮮人初領駕照，駕駛機車通學或揪團出遊時，可能對車輛性能不熟悉及欠缺防禦性駕駛觀念，遇有突發狀況時難穩定操控車輛，較易發生交通事故。

北市內湖分局統計今年上半年內湖區交通事故發生情形，其中745件、占67％發生在路口處，肇事原因以未依規定讓車193件最多，顯見駕駛人於路口停讓觀念仍有待加強。所以利用9月「交通安全月」時機，至德明財經科技大學向新生宣導交通安全觀念，並以學校周邊易肇事無號誌路口為案例，透過相關事故影片，建立正確速度管理及路口停讓觀念。

警方提醒，車輛速度越快則煞停距離越長，切勿超速行駛，如遇突發狀況才能及時反應；另行經無號誌路口切記「慢」、「看」、「停」，行向如有「停、讓」標誌為支道，應暫停後讓幹道車先通行，以確保用路安全。