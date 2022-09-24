新北市長侯友宜今（24）日晚間直搗綠營票倉大本營的三重進行造勢，主軸定調為「越」，侯友宜也在臉書上強調，「越」這個字，代表自己超越自己，自己和自己拚，而不是和任何對手拼搏。侯友宜最後也指出，選舉不該冤家（吵架），應該為人民帶來的是一場健康、快樂、有希望的選舉，引發討論。

侯友宜今日在臉書上PO出一篇「『越』，就是自我超越！」的文章表示，他的首場大型活動今晚從三重出發，大螢幕上的「越」字，傳達的就是侯友宜公職四十多年來的重要理念。侯友宜強調「我們不但要讓新北越來越好，更重要的還要讓台灣人民團結，超越所有的黨派顏色，迎接更美好的明天」。

侯友宜指出，「今晚沒有任何矯情的選舉語言， 謝謝現場滿滿的支持者認真地聆聽我一一細數從熊猴森樂園到三重第二行政中心、再到銀新未來城...這些我們已完成或是未來將會完成的施政作為和願景藍圖，我的內心非常感動」，侯友宜更感謝新北的里長不分黨派和他站在一起，「因為有你們並肩作戰 ，一起打拚市民的大小事，我們才能讓現在的新北市越來越美好」。

侯友宜也說，選舉不該冤家（吵架），應該為人民帶來的是一場健康、快樂、有希望的選舉，因此這次選舉侯友宜以「越」這個字，代表自己超越自己，自己和自己拚，而不是和任何對手拼搏。最後侯友宜也請大家支持「侯侯做代誌」的侯友宜，他表示「再一次請大家繼續支持我，讓我們以良好的選舉風氣，帶給台灣健康快樂和希望，讓我們團結在一起愛台灣這塊土地、愛我們的中華民國、愛這塊土地上的每一個人，我們就有力量讓我們的國家越來越好！我們同心齊力一起向前走，繼續拚一個未來的好日子」。

網友們看完後紛紛留言表示「超越黨派，一起為人民做代誌」、「這才是優質的選舉方式，才是我們市民所要的」、「市長加油」、「加油 新北靠您了」、「侯市長才是真正有心當新北市長的最佳人選」、「超越自己、挑戰自己、就越來越成熟，越來越平易近人，也會越有成就感，更有責任感」、「越戰越勇，讚，加油」。