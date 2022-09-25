兩位員警因公殉職，掀起社會對警察工作安全議題的反思，如何杜絕血淋淋憾事再度發生，避免上演「今天公祭、明天忘記」，政府責無旁貸。

「明誠、瑞傑，你們的任務結束了！」9月5日，總統蔡英文參加因公殉職的台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑告別式，致詞時表達深切哀悼，並允諾將透過立法院朝野努力，盡速通過《警械使用條例》修法。

這起震驚全國的台南殺警案，發生在8月22日上午，兩名員警在追緝贓車過程中，先後遭到竊車嫌疑人林信吾持刀攻擊，送醫搶救仍均告不治。悲劇掀起各界檢討警察執勤安全問題，其中備受關注的項目之一，正是《警械使用條例》修法。

事實上，距上次修訂該法，已將近20年前了，根據內政部觀點，現行法規對警械規範不足，加上欠缺實務考量，於是在2020年5月提出修法草案，經行政院通過後，送立法院審議。

上回修法卡關 爭點在哪？

內政部草案大致可分成三大重點：放寬警械定義，員警可就執勤現場狀況，將適合器具當作警械使用；開槍損害人民權益時，賠償回歸國賠機制；增設調查小組，由內政部遴選專家學者組成，協助釐清使用警械致人死亡或重傷的爭議案件。

對於修法方向，中央警察大學行政警察學系教授許福生認為，確實有助消除第一線使用警械疑慮，也可望減少法官以事後察知的客觀事實，倒果為因論斷員警開槍時機適當性的可能。

然而，立法院2020年12月完成草案初審後，卻未進一步協商並完成修法，據悉，關鍵爭點之一在於「調查小組」編制與啟動機制。對此，新會期朝野可能朝「相關規範由內政部另訂之」的調整方向，先求法案三讀。

不過，除了上述偏向技術面層次問題，警界對「調查小組」功能有更多期待。「無論是調查小組或鑑定小組，新單位能不能常態性蒐集、分析員警遇襲實例，作為系統性教案？這更重要。」許福生指出。

台灣警察工作權益推動協會常務理事、同時也是現役警察的蕭仁豪認為，修法之外，政府必須積極補強的核心層面：以臨場實務為基礎的教育訓練。

「我過去執勤，最靠近開槍的一次經驗，就只是……上膛。」蕭仁豪述說其任職八年來的自身經驗，恰好也是很多警察的寫照。一位不具名警政署人士坦言，「（執勤時）很可能根本沒開過槍。」一旦遭遇突發狀況，僅有短短幾秒鐘做出應變，仰賴平時訓練累積，但實務上仍有進步空間。

蕭仁豪舉例，美國聯邦調查局編製的《執法人員遇害與受遇襲資料集》，會每年針對員警執勤遇襲實例進行統整性研究，寫成報告並公告上網，提供各州警局檢討訓練或改善制度。他並認為，除了槍械等致命性武器，政府也應提供較低或無致命性器械，最關鍵的是，必須給予相對應的教育訓練。

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