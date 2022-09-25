近來有一個年輕人的新興用語，「數位原住民」或是「數位原生世代」，用來形容從小就生長在有各式數位產品環境的世代。看準此一新世代族群對於個人資產配置乃至於長期保險規劃，擁有高度的自主性，國內保險業者特別推出專屬族群服務。

其中，國泰金控整合旗下壽險和銀行相關業務，推出一站式數位投保理財商品「利即保」，首創「將利息轉換成保障」的觀念，以自選定存利息比例轉換為意外身故和實支實付傷害醫療保障；富邦人壽推出「享平安終身保險」，強調一張保單兼具壽險、傷害、生存金及豁免等4大保障，另有大眾運輸意外身故和失能加倍保障；南山人壽打造婦嬰健康守護圈，從備孕、孕期保健、產後調養再到婦嬰產品等，提供保戶一系列完整的專業服務。

針對保險業者提供給年輕世代專有利多服務，舉例來說，18歲的大一新鮮人投保保額新台幣100萬元、繳費20年、月繳保費2,250元，如果不幸在保險期間因為意外傷害事故致使完全失能，除了最高可以獲得100萬元失能生活扶助金外，每月還有1萬元的失能生活扶助金，最多給付100個月；此外，如果因為搭乘大眾運輸工具發生意外導致完全失能，則是加倍給付意外傷害失能保險金200萬元，另外每月再給付2萬元失能扶助金。