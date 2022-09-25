許多人認為在60、70歲退休是比較貼近現實生活的選項，但也有一些人計畫更早退休，如果想在45歲退休，理財規劃師給予4項建議，包括充分利用工作中的福利、盡可能的節省開支、制定明確的理財計畫及好好運用獎金與加薪。

Business insider報導，理財規劃師Charles Thomas III充分利用工作生涯中所擁有的福利能讓生活過得更輕鬆，如果沒有充分運用，那些資源只會被捨棄。如台灣的勞保、勞退、農保及漁保等措施。

此外，Charles Thomas III也強調，如果有提早退休的想法，退休前應該要嚴格管理支出，可以為每天、每周、每個月及每年制定預算表並嚴格執行，長年下來可以養成習慣，不知不覺中就能儲蓄。

理財機構Coastal Bridge Advisors創辦人兼財務規劃總監Mike Kazakewich也說，「首先需要了解在45歲退休需要準備多少資金，開始制定每年的理財策略，想要提前退休並不容易，所以長久的計畫與毅力相當重要。」

懂得節流的同時也要盡量開源，這樣能夠縮短存到退休金的速度，對此，金融科技公司SoFi 財務規劃高級經理Brian Walsh則建議將獎金與加薪做為提早退休策略的一部分。

Brian Walsh表示，「如果你將額外獲得收入儲蓄下來，這些資金可以幫助你進行投資或收入成長，此外，降低生活開銷也能讓你退休後，只需要花費較少的錢就能運作生活。」