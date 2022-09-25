台積電創辦人張忠謀家族關係圖。(圖/取材晉聊些五四三團隊)

台積電創辦人張忠謀是打造台灣半導體產業版圖的重量級人物，更是靠自己變「富一代」的最佳例子，他2018年6月退休前持有台積電股票12.5萬張，假設他在退休後一股未賣，預估累計身家超過台幣600億元。攤開家族關係圖可以發現，張忠謀祖父、父親都是銀行人，張家當年在中國算是中產階級家庭，他在父母鼓勵支持下搭船赴美，整個青壯年時期都在美國發跡，後來返台擔任工業技術研究院院長，更在56歲創辦了台積電，開啟台灣半導體產業的光輝歲月。

資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉指出，張忠謀18歲之前，經歷對日抗戰、二戰到國共內戰，幼年到少年的他，在香港、上海、重慶等地停留，經歷過好長一段顛沛流離的日子，少年張忠謀的腦海，幾乎都被戰亂、貧窮、社會不公給佔滿。

從「晉聊些五四三」團隊製作的台積電創辦人張忠謀家族關係圖，可以發現，張忠謀祖父張蓴馥、父親張蔚觀都是銀行人，張家當年在中國，算是中產階級家庭，儘管時局動盪不安，張家並未放棄對下一代最重要的投資：教育。在父母鼓勵支持下，青年張忠謀背起行囊，搭船赴美，在海上晃啊晃了個把月，張忠謀終於踏上自由女神的國度，整個青壯年時期都在美國發跡。

張忠謀27歲進德州儀器公司，當年不過是一家年營業額不到1億美元的小公司張忠謀靠著勤奮努力，36歲升任副總裁，41歲成為全公司第三號人物，公司的一半員工歸他管，44歲時掌管當時世界上最大的半導體事業。張忠謀在德州儀器公司奉獻自己25年青春歲月，實現了「美國夢」，達到他人生的第一個巔峰。

張忠謀在美國的事業達到了天花板頂，這時的他，可以選擇輕鬆下半場人生，不過，張忠謀並未以自此滿。1985年張忠謀應孫運璿、李國鼎等大老之邀，返台擔任工業技術研究院院長，56歲張忠謀創辦台積電，他用了30年的時間，帶著台積電衝到全球第一大晶片代工製造商，開啟台灣半導體產業的光輝歲月，2022年一月，台積電股價一度最高來到688元，超車輝達，重奪全球半導體王寶座，並躍升全球市值第八大企業，即便三星、英特爾持續追趕，台積電仍穩居先進製程龍頭地位，台積電被封為「護國神山」。

上帝是公平的，你把時間花在工作，事業就容易功成名就，你把時間花在經營家庭，夫妻親子關係可能較為圓滿。張忠謀曾說過：「我的人生意義就是工作，假如沒有工作，我的人生也就沒有什麼意義。」他把後半生都奉獻給了台積電，直到87歲，才正式揮別台積電，2018年把棒子交給台積電現任董事長劉德音和總裁魏哲家。

56歲，對很多人來說，已是中年遲暮，若沒坐上公司大位，不是被發配邊疆，就是被辭退，但張忠謀的字典裡沒有「老」這個字，他創立台積電，被封為台灣「半導體教父」，可說是大器晚成的最佳典範。

雖然告別職場，但張忠謀對國家的貢獻卻未停歇。張忠謀五度擔任中華民國亞太經合峰會領袖代表，其中有四次是代表蔡英文總統出席APEC峰會，同時，他也擔任「蔣經國國際學術交流基金會」董事，儘管耄耋之年、銀髮如瀑，張忠謀老當益壯，戮力回饋社會、報效國家，是一位真正的大企業家。

吳佳晉最後總結，張忠謀的故事，告訴大家，也許這輩子我們注定沒有富爺爺、富爸爸，但只要有心，我們也可以成為自己的「富一代」。