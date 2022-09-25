根據《財訊》報導，今年，生技股投資人普遍心情很好；截至9月8日，加權指數下跌近20%，上市與OTC生技醫療指數卻都逆勢上漲約12%，獨領各類股風騷。然而，9月6日與7日2天，因為生技股市值第二大的北極星－KY連殺兩根跌停板，拖累其他指標股，讓市場開始居高思危，生技股衝過頭了嗎？

《財訊》報導指出，保守派始終有兩個憂慮，第一，生技股打著政策支持的旗號，近幾年產業營業額節節高升不假，但是以127家上市櫃生技公司來看，去年稅後淨利約219億元，占所有上市櫃公司的比率僅0.5%。今年上半年，生技股市值前5大，就有藥華藥、北極星、高端3家處於虧損，股價高掛，但獲利尚未跟上，投資人的耐心能持續多久？

隱憂：指數超漲與獲利能力

第二點，從當年浩鼎事件的2016年到2021年間，生技股淨利成長1.7倍，掛牌陣容也更龐大，所以，生技指數已經往當時的高點靠攏；再者，以週線收盤價來看，2020年3月疫情低點迄今，台股大盤約上漲57%，上市生技醫療指數漲55%，OTC生技指數更是大漲1.57倍，相對於美國NBI生技指數同期間僅上漲25.5%，若說要還台灣生技股被冷落多年的公道，也算還了。

也因此，《財訊》分析，北極星跌停板的那兩天，生技股嗅到濃濃的警覺味道，增添保守派的底氣。

只是，後來的事實，並不是朝保守派預期的那樣走。9月8日中秋假期前，北極星的一根漲停板，化解前2日跌停板的憂慮，不僅讓整體生技股又熱血沸騰，也確保生技指數站穩月線，多方表態意味濃厚。

「以前的生技股單純玩夢，現在是既有夢，也有基本面的支撐，整個產業持續有好消息出來。」一位生技股大戶認為不應糾結指數漲幅，他說，前幾天的殺盤確實是部分大戶意識到漲多了，所以先獲利了結，但是，「從指標股的券商進出看來，例如大摩、美林、凱基台北等等，至少在中秋節前3天的動盪期間，同一個券商進出不同的生技公司，代表錢還是擺在生技股，只是部分獲利了結換標的。」

《財訊》報導指出，大戶也不否認，生技股雖然跟經濟景氣的關聯度較小，但是今年也確實漲多，所以對他們這些大賺的投資人來說，收回資金成本是合理的。「不過，現在電子股氣氛肅殺，航運股也不行，看來看去生技股還是比較有題材，所以仍會把賺來的錢再回補一些。」只是，因為是拿獲利來回補，所以力道也許不如之前。