根據《財訊》報導，市值超過兩千億美元的世界第2大加密貨幣─以太坊（ETH）於9月15日完成合併，合併後以太坊將切割規模逾千億美元的挖礦市場，進入2.0時代，轉變成一個更環保、應用範圍更大的公鏈。

根據《財訊》報導，目前以太坊有兩條獨立的區塊鏈各自運行，也就是權益證明（PoS）信標鏈（Beacon）與工作量證明鏈（PoW）。過去PoW鏈投資者常藉由重金添購耗電、散熱設備消耗大量電力來提升算力，以賺取區塊獎勵，造成礦場軍備競賽而為人詬病。PoS則是透過協助驗證與質押生成區塊獎勵，且不管大戶或散戶都能享有一樣的報酬率，手續費和交易時間不會因此縮短，預計合併後仍可再次推升以太坊的使用率。

《財訊》報導指出，此次合併將是區塊鏈史上首次改變共識機制，技術難度很高，看壞者不少，礦工也將因此無法獲得區塊獎勵，被迫轉戰其他PoW幣，如以太經典（ETC）或烏鴉幣（RVN），導致近期挖礦概念股如青雲、映泰、華擎、麗臺、甚至半導體相關類股都因而崩跌。