大陸晶片業在美中貿易戰開打後受到諸多限制，近期美國加強封鎖力道，不僅加強半導體本土生產，還聯手台日韓組成晶片聯盟，背後目的都被認為是牽制大陸晶片業的發展，至於大陸晶片業的困境，有專家表示，致命弱點仍是技術實力遠不如台積電、三星，因為半導體發展仰賴國際合作，而大陸與部分國家呈現敵對狀態。

CNBC報導，美國動作頻頻，主要原因都與大陸有關，學術單位Takshashila Institution分析師Pranay Kotasthane表示，「晶片聯盟突顯半導體對經濟與國家安全的重要性，同時也顯示各國阻止大陸在關鍵技術上取得進步的願望。」

報導提到，大陸過去幾年在砸重金發展國內半導體，目的是提高自給自足的能力並降低對外國企業的依賴，然而半導體供應鏈相當複雜也需要高度國際合作，目前技術也集中在少數地區，這代表大陸晶片業想要自給自足其實非常困難。

Pranay Kotasthane認為，大陸晶片業的致命弱點仍是技術實力落後，最大晶圓代工廠中芯國際的能力遠不如台積電、三星等企業，但提升技術需要國際合作，但大陸又與部分國家呈現敵對狀態。

此外，Pranay Kotasthane也說，從長遠來看，大陸晶片業或許能夠解決眼前遇到的危機，但不足以讓他們能夠達到許多國家所在的最頂尖位置，尤其在美國拉攏半導體強國的狀態下。