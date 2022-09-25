台幣貶值可能持續一段時間，外資要回頭連續大買台股可能性較小，且台股整體獲利將因為國際景氣連續下修而受影響，在此之前台股最好就是箱型整理，尤其在台股低量下，選股不選市，大致上以汽車零組件、車電、外銷及政策作多股為主。(圖/先探投資週刊提供)

美國八月通膨八．三％居高不下，再度誘發美股大震盪，四大指數跌破季線，市場直接聯想到聯準會二十二日開會，基準利率將至少升息三碼以上，果如此將達三至三．二五％。

由於聯準會先前直言勢必將通膨壓低至二％，目前距離還相當遠，所以持續升息是必然，也使美元指數衝高至一一○附近，間接使得新興國家外資撤退，也持續賣超台股，九月份又賣超近千億元，累計今年以來賣超上市公司接近一．一七兆元，逼得金管會二十三日將召開「股市、期貨市場會議」，不排除祭出強化券商造市、鼓勵國內資金進場等措施，穩住台股成交量，且金管會強調決策時會把二十二日美、台央行最新貨幣政策結果都納入考量，力抗匯率及利率可能造成的資金流動潮。

儘管台股有國安基金進場護盤，以及政策宣示利多，但焦點還是在美國，美國焦點又在通膨。隨著企業預估未來一季或半年獲利看跌，科技業減薪或裁員陸續出現，人事成本及房價、租金等屬於落後反應，企業獲利若不佳，這些變數應該會隨著下降。

聯準會持續鷹派升息？

由於聯準會今年祭出一九九○年代以來最快速度調高利率手法，市場預料未來數月它還將持續升息以抑制支出、投資與聘僱，希望減緩沉重的通膨壓力。而以房貸而言。根據房地美統計，三十年期固定房貸利率從一年前的二．八六％遽升到目前六．○二％。而美國七月成屋銷售則連續第六個月下滑，是八年來最長跌勢，若與一年前相比，銷售更減少逾兩成。觀察房屋相關產業，以裝潢來說，高檔家具品牌Restoration Hardware日前發布獲利預警，指稱銷售預料將會持續下滑直到至少明年一月。也就是說，房價已開始感受利率調升壓力，接下來將是房租。所剩的可能是食品相關，因為黃小玉價格未明顯下降，但這是民生必需品。

再來是石油與天然氣，歐洲這次深受缺少俄羅斯供應而造成每月接近十％的通膨率之苦，所以景氣不好。儘管如此，有第二次世界大戰前例，不可放任俄羅斯侵略烏克蘭不管，否則未來災難可能更大。可喜的是，油價已從三月高點一三○．五美元下滑，跌破俄烏開戰前低點，若進一步跌破八○美元，對於通膨壓力紓解將是正面的。再來就是天然氣，因為冬天將至，且價格又較去年上漲超過一倍，這是通膨率未能下降的最大變數。近期烏克蘭對俄戰爭取得一定成果，惟最後還是要由普丁決定，若如傳言今年底前可結束，對全球經濟是好事。

短線上，市場全部聚焦二十二日聯準會升息後說法，是否持續強勢鷹派升息，年底前將利率拉升至四％？對美元指數影響大。

台幣持續貶值創低，累計今年貶值超過十三％，所幸韓元及日圓有停止貶值跡象。另一方面，市場也在等待今年貶值超過二四％的日圓走勢，日本央行近日要開會，先前已口頭警告，由於日央維持零利率為日圓大貶主因，這次若象徵性升息，日圓若回升有利台、韓貨幣止貶。美、日央行動作及言論對第四季股匯市是重要關鍵。

技術面上，美股四大指數必須先站上季線才算有築底跡象，分別是道瓊三萬兩千點、標普四千點、那指一萬二千點，最弱勢的費半在二七七○點，反之仍是弱勢。

國際資金保守 股市箱型整理

據統計，目前全球基金經理人現金部位是二○○八年金融海嘯後最高之時，因為聯準會預期這次升息循環至少至四％以上，且先前聯準會也說過就算升息達頂點還是要觀察通膨是否降至二％，應該還有三至四季以上時間。其實美國利率若超過四％，從資金角度來看報酬率還算不錯，想想過去只要有股市股息殖利率超過四％，外資就趨之若鶩，如今美元若利率超過四％，又沒風險，當然資金會棄股轉進美元，資金還是會以保守為主，相對股市最好是箱型。

在美股震盪中，焦點之一是蘋果近期推出新機，較預期反應好，股價在相對高檔，反而使得蘋果取代特斯拉成為美國法人放空者最愛。而觀察美股股價姿態較佳者，除了高獲利的能源股外，軍工股洛克希德馬丁等，受惠俄烏戰爭消耗大量武器，未來補武器庫存推力大，所以表現還不錯。

除了防禦性的電信、零售股外，表現較好的就是特斯拉乃至德國的福斯，底部逐漸墊高。缺晶片、還有供應鏈不穩加上運費高是過去兩年來汽車銷售軟肋，但是這些問題近一季來陸續獲得緩解，晶片供給不再緊俏、運費也下降，就是供應鏈還是有點不穩，但比之過去兩年是好得多。加上美國總統簽署補助購買電動車七千五百美元（要求需在美生產，重要零組件亦是）、二手車補助四千美元；中國則是從六月至年底購置稅減免一半，刺激汽車總銷售量效應已開始顯現，每月銷售轉為年增。而汽車電子相關安森美、德儀以及日本的羅姆半導體（ROHM），股價姿態都不錯。預計明年開始全球汽車交車將可漸入佳境，同時汽車電子使用量將提高。

對照到台灣，除了車廠第一指定的台積電外，併購日廠的新唐、二極體的台半及德微以及傳統的和大、貿聯ＫＹ、胡連、怡利電、麗清、泰茂都將受惠。

近期供應中國比亞迪車用連接器、端子的胡連股價再創新高、達一八三．五元；同樣也是做端子及連接器的健和興看好充電槍產品需求，將隨著電動車市場成長而放量，預估稅後純益受惠匯兌收益大增，有望成長近三成。

健和興綠電連接器營收占比約七成，汽車則約兩成。產能方面，台灣彰化廠占六五％營收，大陸蘇州廠占三五％，目前在台灣建立新廠，主要生產充電槍，規劃五條新充電槍產線，明年上半年新廠完工。

由於美國拜登政府批准九億美元的投資，計畫用於全美三五州廣設電動車充電站，充電槍將成為受惠者。包含信邦、維熹、健和興、良維等。健和興剛好搭上列車，上半年ＥＰＳ三．三四元，連續五季ＥＰＳ成長，下半年享受低價庫存銅優勢，獲利有機會再上層樓，ＥＰＳ預估將向七元以上挺進；明年新廠完成，成長力可期。對照打入比亞迪供應鏈的胡連上半年ＥＰＳ三．一二元，全年可向約七．五元挑戰，但股價已達一七○元以上，股價幾乎超過健和興一百元，健和興補漲機會濃厚。

特斯拉總市值接近一兆美元

此外，特斯拉股價表現較微軟、蘋果等高總市值股強勢，八月底分拆後股價為二八五美元，如今接近三一○美元，由於美國補助電動車計畫，預期特斯拉受惠最大，總市值約九七○○億美元，居美股第五名。經過這段升息、美股大跌後，特斯拉總市值再度接近一兆美元，將臉書、輝達等狠甩在後面，四座超級工廠同時運作，全年總產量向一五○萬輛以上推升，所以供應鏈貿聯單季每股獲利已達七．六八元，和大新廠加入後，營收有機會以成長兩成起跳，八月營收已創歷史新高，單季每股獲利有機會超過一．一元以上，股價突破年線後盤堅推升。供應特斯拉車燈的麗清開始展開投機拉抬。

股價在低檔的新唐，前年併購日本Panasonic旗下半導體事業PSCS。PSCS提供半導體相關解決方案，產品包含半導體元件（MOSFET、RF-GaN）等。去年第四季開始認列，而近三季ＥＰＳ分別為二．五九元、二．八七元及三．二四元，雖然ＭＣＵ方面面臨跌價，使得營收較不如上半年，但是汽車這部分的彌補，預估今年ＥＰＳ上看十一元，ＰＥ不高。此外，氣溫降低，第四季至隔年第一季一向是台灣ＡＭ外銷北美旺季，正常情況下包括板金、保險桿、車燈等ＡＭ都是外銷旺季，今年新車不多，增添二手車使用率，對於汽車ＡＭ車件使用量已提升，配合台幣貶值，從東陽、堤維西、耿鼎到帝寶，獲利可望持續拉出長紅，股價都是高姿態，東陽及帝寶技術面大量都出現在低檔，代表換手成功，可持續追蹤。預估第四季營收及獲利將可再上層樓，全年ＥＰＳ分別將挑戰四．五元及十元。

邊境開放＋供電系統改善政策利多

年底選舉將至，政策題材可特別注意，包括十月開始入境有機會轉變為○＋七，商務及旅遊客可望增加，對長榮航、華航、晶華、雲品等有利。外資雖賣超長榮航，但是七月底之前大股東長榮國際已經五次公告買進長榮航空股票，累計對長榮航持股達六一．五九萬張，八月份持續買進上萬張，平均成本約在三二元，且總持有比例已超過十二％，逼近最大股東長榮海運的十四．五三％，兄弟互爭經營權，加上後疫情航空運量推升，長榮航股價似乎有看頭！華航則將受連動，近期外資持續買進。

台灣中南部旅館業近兩年都是受惠本土旅遊，但是台北市卻見到大飯店一家家關閉，都計畫推行都更，國賓、西華等老字號都是如此，粗估超過十家以上。當商務客及旅客回流後，台北飯店供應量減少，屆時可能是業績及獲利翻升好時機，龍頭晶華在這兩年疫情中為度難關，連值錢的達美樂都以十七億元賣掉，以支付員工及配息。去年ＥＰＳ為十七．○九元，今年配發十二．四元現金，算是對得起小股東，若是國外來客量恢復，在台北飯店房間減少下，又是恢復獲利一大機會。旅行社相關股如鳳凰、山富、五福等股價今年以來都出現一至三倍上漲，而晶華累計今年才上漲約二成，應可追蹤。

再者，台灣近兩年跳電不斷，台電宣布將以十年五六四五億元，提升全國電網面對突發事故應變能力，解決過度集中且依賴主幹線的電網結構，大幅限縮停電影響範圍，並縮短復電時間，平均每年約五六四億元商機，對中興電、華新、華城、東元、亞力等五檔重電股有利。

台電的強韌電網計畫，加上太陽能及離岸風電搭配儲能併網，將推升變壓器、配電盤等重電設備以及電線電纜需求。最近電線電纜龍頭華新股價相當強勢，股價除站上四○元外，也站上所有均線呈現多頭排列。而華城除有台電電網利多外，離岸風電變壓站設備也將於第四季陸續出貨，股價已接近今年高檔區，與中興電三檔可視為指標所在。

台股整體獲利將因為國際景氣連續下修而受影響，包括航運、半導體及塑化，金控業還有防疫保單理賠利空，在此之前台股最好就是箱型整理，尤其在台股低量下，一五五○○點已成中期反壓，權值股及高價股表現空間受限，但選前低檔一萬四千點上下還是具有支撐，選股不選市將是主軸。

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