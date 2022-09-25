根據《財訊》報導，過去35年，台積電保護尖端技術的防線，除了向各國申請關鍵專利，過去9年，台積電更積極打造另一道防線「營業祕密註冊制度」。

台積電創辦人張忠謀曾表示，營業祕密對台積電極為重要。因為，申請專利雖然能讓技術得到各國政府保護，代價是必須公開技術內容。那些競爭對手無從得知的獨門技術，多半被歸類為營業祕密，透過台積的管理制度，這些祕密心法同樣能得到國家的法律保護。

《財訊》報導指出，外界很少注意，台積電的營業祕密遠多於專利，而且重要性不亞於專利。「例如，台積電在製程中，用什麼樣的方法製造晶片，對手不可能知道，也不適合用專利公開」，台灣智慧資本執行長張智為觀察。

營業祕密認定 法律攻防高難度

日前，由法務部、科技部主辦的「科技產業誠信治理與營業祕密保護高峰論壇」上，台積電副法務長謝福源首度公開台積電管理營業祕密的關鍵心法。

過去，《財訊》分析，一項技術是否為營業祕密，往往是員工帶走大批技術資料後，雙方律師會在法庭上辯論，員工帶走的資料究竟有沒有獨特的經濟價值，夠不夠格算是營業祕密，審理過程必須高度保密，而且認定過程也相當費時費力。

因此，台積電在2013年首創營業祕密註冊制度，建立營業祕密註冊系統，鼓勵同仁將對公司競爭優勢有貢獻的創新，依據公司所提供的註冊表格，記錄在此系統中，使公司能夠做進一步規格化、系統化、智慧化的管理，以提升台積電的競爭優勢，以及鼓勵創新的文化。

《財訊》報導指出，謝福源透露，到今年6月，台積電已經註冊的營業祕密超過20萬件。除此之外，台積電先進製程晶圓廠工作一年以上的工程師，百分之百都已至少把一件自己的創新註冊成營業祕密，為先進製程量產創新留下完整紀錄。

去年，台積電供應鏈推廣營業祕密管理經驗的公益分享專案，目的是想要「分享共好」，提升整個供應鏈的營業祕密管理能力。未來將進一步把分享推廣到整個產業鏈，進而擴大到整個生態系統的提升。

從鼓勵員工創新 提升為供應鏈管理

根據《財訊》報導，它的方法是，建立一套簡單有效的註冊機制，讓員工將自己在工作上解決哪些過去無法突破的問題，用的是什麼樣創新的方法，獨到之處在哪裡，記錄在註冊系統中。台積電每年也會嚴選優質的營業祕密註冊案件，頒發金質營業祕密獎，來鼓勵同仁的創新。目前在台積電裡，有超過四千四百人得過金質營業祕密獎。