台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

年底台中市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，高達45.3%的台中市民認為，過去3年國民黨籍現任市長盧秀燕，對台中市空氣品質與努力改善空汙最為重視，遠勝認同中央政府的9.2%及台電公司的8.4%。盧的個人民調是總統蔡英文所領導的中央政府的整整5倍之多，差距極為懸殊。

《美麗島電子報》22日公布9月份最新民調，在「盧秀燕市長就任3年半多以來，您認為誰比較重視台中的空氣品質，而且在努力改善台中的空汙問題，是中央政府、或盧秀燕市長、或台電公司」這題，認為盧秀燕市長者為45.3%、中央政府9.2%、台電公司8.4%、三方都差不多23.3%，未明確回答有13.9%。

經交叉分析顯示，僅30至39歲與泛綠民眾略傾向認為，三方都重視與改善台中空汙問題，其餘台中市各群民眾皆認為是盧秀燕市長；盧尤其獲得女性、市議員選舉第2與8至10及14選區、40至69歲、高中與專科學歷，以及民眾黨支持者與泛藍民眾認同，支持度均以超過半數之姿輾壓，數字相當亮眼。

不僅如此，在台中市長支持度方面，盧秀燕也以59.4%奪冠，最大對手蔡其昌僅獲得19.8%，無黨籍陳美妃以2.3%墊底，不投票或投廢票者5.4%、未明確回答者則有13.1%。值得注意的是，盧支持度較8月份民調上升了7.2個百分點，蔡則下降了1.6個百分點。