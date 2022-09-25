美國主導邀請台灣、日本和南韓組建「晶片四方聯盟」（Chip 4），外界視其為牽制大陸在半導體的影響力。受邀成員南韓則因與大陸貿易關係密切，擔憂加入會引來後者反彈，已經多次向美方表達擔憂，SK集團董事長崔泰源（Chey Tae-won）直言，「放棄大陸市場是不可能的」。

BusinessKorea報導，崔泰源在華盛頓發表談話表示，公司已經為各種可能制定應變計畫，包括美中在台灣發生軍事衝突這樣最糟的情況。他說，「過去，我們聚焦在利潤和效率最大化，但目前首要之急，是需要確保企業生存，而非利潤」。

針對是否會因為美中對抗而減少對陸投資，崔泰源直言「不可能放棄大陸市場」，因為其占南韓出口比例很高，南韓需要想出解方才得以生存。他強調，一家企業無法靠自己解決這樣的問題，「我們需要更多的選擇、支持，以及與政府的合作」。

此外，被問及美國限制大陸半導體設備出口所帶來的衝擊。崔泰源坦言禁令確實讓SK海力士難以升級在大陸的產線，如果出現問題，最終只能被迫另擇他處建廠。