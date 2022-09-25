歐洲即將進入冬天，因制裁引發的能源危機持續延燒，然看似俄羅斯減供所帶來的影響嚴重衝擊歐洲，但國際能源署執行董事比羅爾（Fatih Birol）則斷言，克林姆林宮實際已經輸掉與歐洲的能源戰了。

自歐盟跟進美國限制俄能源運輸後，俄羅斯天然氣轉向亞洲作為歐洲的替代出口。對此，比羅爾接受金融時報採訪時痛批俄羅斯「你不是在市場賣洋蔥」。他解釋，這必須要建設管線、基礎設施，以及物流，至少需耗時10年。

比羅爾稱，在戰前，俄羅斯大部分天然氣和石油都出口歐洲，但現已不是如此，「俄羅斯失去一個好客戶，他按時付款，然後未曾製造任何政治問題」。

比羅爾表示，檢修油田和氣田的技術和資金遭西方制裁，俄羅斯因此難以維持能源產量。雖然莫斯科削減對歐天然氣供應引起歐洲能源危機，但他說，「俄羅斯實則已經輸掉與歐洲的能源戰」。

不過比羅爾也警告歐洲國家，切勿在冬季來臨時因能源問題破壞團結。他指的是各國為了確保自家能源供應，限制貿易或停止與他國的合作。

此外，儘管歐洲已經成功達成天然氣儲備目標，比羅爾仍呼籲歐洲不要太樂觀，雖然避免掉天然氣供應的負面意外，像是遭遇比預期更冷的冬天時，歐洲在未來幾個月仍會遭受衝擊，包括經濟衰退或是家庭預算受損害。