資深媒體人周玉蔻23日主持政論節目呼籲「投給陳時中就是投給周玉蔻」，引發討論。有人認為，周玉蔻這段話讓民進黨台北市長候選人陳時中現在臉上不知道幾條線了，也有網友認為陳屢次上周的節目，就是想靠宣傳撈票，現在才想切割，凸顯出他毫無敏感度。

周玉蔻近日狂攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，她也被外界質疑與陳時中關係匪淺。陳時中雖稱與周玉蔻「私下沒聯絡」，但周卻在自己主持的政論節目喊話，「各位觀眾朋友，投給陳時中就是投給周玉蔻，周玉蔻現在不是候選人，你喜歡周玉蔻就投給陳時中」。

對此，有網友在PTT表示，周玉蔻這句「投給陳時中就是投給周玉蔻」，讓陳時中現在臉上不知幾條線了，該網友諷刺道，周以為自己能幫陳加分加到爆嗎？

此文引來許多網友狂酸陳時中，他們的意見包括「屢次上節目就是想靠宣傳撈票，結果滿身屎才想到切割，這種政治撈仔已經太多了 ，也凸顯陳時中根本毫無敏感度，或許他有，不過人家叫他做什麼就做什麼」、「時中又加分加爆」、「加分成這樣，選個總統不過分吧」。