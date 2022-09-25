苗博雅遭網友挖出去年筆戰時，嗆對方「讀社會大學真可憐」。(圖／苗博雅臉書)

網購遭詐騙事件被網友拿出來酸，苗博雅反嗆對方「連台大法律都考不上不就更可憐」。(圖／苗博雅臉書)

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日因戰學歷問題遭綠營總動員猛攻，北一女、台大畢業的台北市議員苗博雅也酸不覺得台大了不起，更稱盲目的學歷主義是台灣亂象的根源，未料卻被挖出，1年前跟網友筆戰時，竟嗆對方「讀社會大學真可憐」。

苗博雅21日在臉書PO文「我並不覺得北一女台大有什麼了不起」，稱盲目的學歷主義是台灣社會亂象的根源，她表示，成績跟體重一樣就是個數字，可以拿來自我提醒，但不能成為看不起別人的理由，從北一女、台大畢業後，伴隨榮譽產生的是責任不是驕傲。並把此篇PO文置頂，至今獲得5.7萬個讚。

未料有網友挖出苗博雅去年9月因北市府防疫，在臉書上與網友唇槍舌戰的貼文與留言，苗博雅稱自己北一女、台大法律的學歷，雖然不是最優秀，也禁得起考驗，大酸躲在螢幕後面，學經歷不明的人攻擊她，無非就是想摧毀自己的公信力。

此外，一名林姓網友留言批苗博雅「念法律還搞不清楚狀況」，卻遭苗回嗆「好可憐耶，就讀社會大學，難怪被帶風向偷換概念」；另一名網友酸苗博雅台大法律畢業結果網購遭詐騙，遭苗反嗆「那你連台大法律都沒考上，不就更可憐？」。

截圖傳到PTT後，不少鄉民也狂酸：「迴力鏢又來囉」、「我就記得明明常看她自報學歷」、「才過一年就忘記自己說過什麼了」、「早就說了打高這個肯定迴力鏢」、「真的是雙面人」、「綠色雙標意外嗎」、「還好意思說的那麼正氣凜然」、「依照黨的標準，這也是傲慢跟歧視吧」、「社會大學錯了嗎...」、「還在名片上印北一女不知道是什麼心態」。

藥師林士峰也在臉書酸：「苗議員，你為什麼要打臉去年的你呢？說北一女台大的經歷禁的起考驗，嗆別人社會大學好可憐的，不也是你自己嗎？」