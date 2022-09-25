台北市長選舉三強鼎立，目前民調領先的國民黨台北市長參選人蔣萬安除持續12行政區百面贏行腳，近來更頻拋市政政見牛肉爭取支持。但包含蔣營與黨務人士都坦言，蔣政見發表缺記憶點，百面贏行程也無亮點，行禮如儀、效果有限。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲回應，行程安排若能像蔣士林「百面贏」的社子島座談行程，可搭配政見訴求當然較理想，但整體看來確實有再加強空間；至於政見發表，未來也會加強訴求亮點，並以好記的標語方便民眾記憶、了解。

蔣萬安力拚台北市長勝選，9月初起頻拋市政政見。但不少藍營人士發現，蔣目前已提出交通、都更、長照、新創等政見，洋洋灑灑一大落，誠意有餘，但記憶點不足，議題設定待加強，未來若當選，施政提綱挈領能力也待檢驗。

藍營人士舉例，像是前台北市長郝龍斌競選時提出的活化淡水河、軸線翻轉、一年一捷運、兒童新樂園與之後被廣為引述的「路平、燈亮、水溝清」，前新北市長朱立倫競選時提出兼具交通與都更構想的三環三線政見，都讓人印象深刻。

此外，蔣萬安都更篇、長照篇與新創篇都主張「射3箭」，連內科交通改善也提3點建議，就連蔣友人都調侃「這也3箭、那也3箭」，跟民進黨台北市長參選人陳時中一樣愛射3箭，內容卻讓人沒印象，是暗示大家「票投33」？

而蔣萬安「百面贏」至今走6行政區、41地點，但逾4分之1掃市場（12個），4分之1行程衝宮廟（11個），就連參選登記與立法院會都算行程，與地方較相關的座談、請益行程只占4分之1（11個），並未突出行政區特色。

有協助彙整的地方人士坦言，在提供行程給蔣萬安競辦時，曾詢問是否有相應論述主軸設定要配合安排，但蔣辦回應先排行程、再決定論述，結果就是像現在這樣市場、宮廟、夜市混充的「套裝行程」，與平常行程差異不大。

對此，蔣萬安陣營人士也同意，百面贏行程安排應搭配各行政區特色順勢提出對該行政區願景，像大同區就可以鎖定都更或文創議題，但現在基本上就只是把該區活動集中在同一天跑，只有蜻蜓點水踩點，行程就算分開排影響也不大。

黨務人士則分析，蔣萬安2020年立委連任一役，透過社區「大爬梯」戰術艱難勝選，可能因此才「專注陸軍」、勤走基層，但選立委不比選市長，市長選舉議題空軍也很重要，蔣缺乏主導議題能力，這也是選情拉不開主因。

不過也有藍營人士緩頰，陳時中與無黨籍市長參選人黃珊珊除喊出零星政見主張，完整政策論述幾乎付之闕如，蔣萬安至少展現誠意提完整政見論述，好寶寶不犯錯形象，或許才是在這次選戰爭取勝出關鍵。

黃子哲說，政見「3箭」形式有學理依據，等於濃縮3個重點方便民眾記憶，像陳時中也提勞工3箭；蔣萬安在這次選戰，很負責任的提出各層面政見，也因此量一多，自然會影響民眾記憶，之後會再強化議題設定，讓論述聚焦有記憶點。

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