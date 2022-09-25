【愛傳媒楊忠衡專欄】1994年，我創辦了「音樂時代雜誌社」。這是目前「音樂時代劇場」的今生前世。不知不覺，距今已經將近三十年。當時我31歲，以年紀和經濟條件來說，都是件瘋狂的事兒。之所以會如此橫衝直撞，必然有當時的義憤。不過隨著時間逝去，有些因素因改朝換代而時過境遷，有些則仍是現在進行式，處於「革命尚未成功」的狀態。

今年興起把老雜誌拿來數位化的念頭，肇因幾個因緣。包括清理家中舊物、資料建檔計畫、疫情造成的宅家…，但最後臨門一腳還是來自一位陌生人。

這位不認識的香港朋友突然從FB冒出來，問我可否購買舊雜誌。我有點驚嚇，心想誰會要看二十多年前的舊聞呢？但是又心想，自己高中、大學時代，也曾在光華商場舊書攤埋首翻尋張繼高（吳心柳）主編的「音樂與音響」。裡面有活生生的台灣音樂史（非學院裡的陳年資料），並在禁忌邊緣報導了香港和大陸的音樂動態。那些點點滴滴，帶給我很大的影響。

我想，即使是「到此一遊」、「阿強愛阿花」的塗鴉，也還是個歷史刻痕，有他背後的故事，有心人還是可以從中讀到訊息。

我在音樂媒體（報社、雜誌）活躍，大致約當整個九○年代。這段期間台灣方方面面都經歷相當大的轉型，音樂方面的動態有相當程度記錄在「音樂時代」雜誌裡。我試著把六十期「音樂時代」數位化，歡迎有興趣的朋友下載，看看那個網路還不普及、民間溝通很有限的時代，曾經有過的音樂風雲。

為保留雜誌的原貌和氛圍，我把廣告也都保留了。有些唱片買家甚至認為「廣告比內容好看」，可見五彩繽紛的廣告，是音樂市場重要訊息，豈能捨去？「音樂時代」在高峰時期，有時連廣告厚達二百七、八十頁，算是恐龍級的，還是有點可看性。Enjoy!

作者為廣藝基金會執行長

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