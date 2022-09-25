【愛傳媒須文蔚專欄】教育部數位機會中心期末訪視，貓空部落簡報時表示，師大同學得到跨山越海的獎金，地理系陳易欣與人發系趙若谷、楊品捷、黃沛晴、李知穎等同學很大方，回饋給部落。在方案結束後，還持續和部落互動，像家人一樣，令人感動。

台師大文學院從二○一三年開始，提出「跨山越海」創意，希望結合「畢業旅行」與「成年禮」，邀請應屆畢業學生壯遊台灣，藉由划獨木舟、泛舟和登山等冒險犯難活動，讓青年學子挑戰自我極限，體驗山與海的美好，也更親近土地、人文、生態與歷史，讓冒險成為一生的養分。但遭逢疫情，近兩年難以舉辦大型活動，改為「壯遊出行」，卻反應平平，面臨轉型的挑戰。

二○二一年秋天開學後，陳秋蘭院長召集了英語學系陳純音主任和我，一起討論如何激勵同學參與，大家也不免困惑：為何學生可以得到補助去旅遊，卻興趣缺缺？又該如何促進青年學子願意到台灣各地去探索？

經過一番腦力激盪，我們決定逆向思考，提出了「跨山越海‧感動出行」的企畫，除保留原本的「壯遊出行組」，維持以人文知識為核心，歡迎同學提出壯遊的計畫，附上文化觀光導覽資訊；同時新增「社參拓印組」，廣邀文學院學生自組團隊，結合人文知識服務實踐，從執行過程中探索自我價值，培養多元能力。

經過一個夏天的走踏與服務，同學們所回報的心得以及拍攝的影片，都讓人無比感動。

首獎作品由地理系陳易欣與人發系趙若谷、楊品捷、黃沛晴、李知穎等同學組成的團隊獲得，他們遠赴193線道旁的阿美族部落、貓空部落，記錄正在復興部落觀光文化的苧麻撚線、輪傘草編織與糯米釀等傳統技藝，部落風味小吃和小米酒；並協助以照片與影片，充實部落原有「聖山下的部落」的臉書與IG專頁。

生動活潑影片背後，組員更深入盤點社區文化、人力與景觀，發現了社區中從耆老到返鄉青年不但有強烈傳承文化的意念，也善於利用數位科技行銷自身，開展出質樸與天然美感的社區商品，陳易欣說：「很感動部落間那麼努力在合作，希望可以將他們心目中重要的事物傳承下去。」由於熱情召喚出熱情，在資源極其有限的狀況下，旅行志工也貢獻出精采的微電影，更期待未來有更多名人參與，為部落代言，吸引更多觀光客到此一遊。

同學能把得獎的獎金回饋給部落，這讓人感動無比。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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