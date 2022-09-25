烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚發表談話，向俄羅斯人喊話，稱他們的總統普丁故意「讓公民去送死」。

法新社報導，澤倫斯基用俄語勸降莫斯科軍隊，他說：「你們將受到文明對待…沒有人會知道你們投降的狀況。」

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本週下令進行部分動員後，俄羅斯通過一條法律，加重針對自願投降和擅離職守者的懲罰。

澤倫斯基說，「拒絕徵召，總好過以戰犯身分客死異鄉。寧可逃避可恥的動員，也不要因參與侵略戰爭而受傷殘廢，之後還要在法庭上被追究責任。」

他強調，「向烏克蘭軍隊投降，總好過在我們的攻擊中喪生。」

俄羅斯剛頒布部分動員令之際，俄國國防部24日宣布，已免除國防部副部長布加柯夫（Dmitry Bulgakov）的職務。他是俄軍掌管後勤的最高層級將領，烏軍最近取得進展，暴露出俄軍面臨嚴重後勤問題。（譯者：施施）1110925