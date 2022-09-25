【愛傳媒簡秀枝專欄】「這是藝術家江賢二藝術人生的超級大夢，我們一起幫他圓夢而已！」、「有如明星秀後面的掌鏡人，我們沒有期待自己入鏡，只是認真地希望，把鏡中的主角，拍得精準美麗，讓他光鮮亮麗，成為喝采焦點，甚至在永續的鋪陳下，成為不朽藝術！」

鏡中的主角是江賢二（1942-），而背後的掌鏡人，正是知名旅德建築師林友寒（Michael Lin ，1967-），以及臺灣清水建築工坊董事長廖明彬（1956-）。

他們為了台東金樽的「江賢二藝術園區」已經投入3年多時間，台北台東、台中台東，一兩個星期就長途跋涉到台南，開會討論看工地，完全不覺得辛苦與疲憊，因為他們陪伴的是執畫筆超過半世紀的江賢二，陪他落實醞釀思考大半生的藝術園區之夢。

今年80歲（1942-）創作的作品無數，他早就駕輕就熟，有如行雲流水般，完全不需假手他人。但這次不一樣，他不只是創作，而是在圓夢，把大半生的努力作整結，成為一件大作品，然後把作品完整呈現給社會，作為台東在地資產，生命有限而藝術無窮，這個園區，將進入大家的記憶中，跟著東台灣的日落月升、潮起潮落，成為永恒。

帶著對藝術家江賢二的肯定與崇敬之心，他們僕僕風塵、完全不計較成本、不在乎甲乙方位階，更沒有怨言，參與該藝術大作的打造，而且強調，「與有榮焉」。

廖明彬直呼江賢二是「老頑童」，意思是生龍活虎，創意無限，不知自己已經80歲了。比起嚴長壽形容江賢二是「苦行僧」，多了一分調皮、活潑，忘我。

是的，即將於24日，在台東美術館舉行藝術展覧開幕典禮，這個展覽，距離2020年3月北美館的大型回顧展，相距才2年半，而且這回擲地有聲的大作不少，說他寶刀未老，都不足以形容他的旺盛企圖心與創意。

這緣份怎麼開始！？原來廖明彬很早就認識江賢二，兩人一見如故 ，2004年江賢二把工作室遷到台北關渡，廖明彬常去串門子，雖然廖明彬謙稱沒有收藏藝術品的習慣，但他非常會看江賢二的作品，也非常喜歡他畫中的意境，因此常促膝談藝術、啖美食。後來江賢二換工作室又要搬家，廖明彬去幫忙搬畫，完全忘記他是紅遍半邊天的台灣清水模營造教父。

江賢二看上台東金樽的好山好水，尤其著迷於那一片深邃海岸，有了長住的打算。廖明彬經常忙裡偷閒到台東探班，江賢二總是熱情接待，一起到成功吃旗魚沙西米、欣賞海邊夕落。

江賢二打造藝術園區的夢想，其來有自，隨著落腳台東，逐漸了解周邊環境，也順利結合當地資源，眼看著時機越來越成熟，廖明彬成為打造硬體建築的最高顧問，多番徹夜長谈之後，雛形浮現，並定調為素樸低調藝術園區，而廖明彬最擅長的清水模，派上用場。

建築師呢！？江賢二點名要廖明彬的推薦。因為江賢二是藝術家，本身懂室內設計，早年也曾想過，他如果不當藝術家，可能去當建築師。廖明彬知道江賢二藝術品味，非等賢之輩，雖然他手上有多位長期合作的建築師夥伴，但他在仔細推敲比較之後，最後認為經常涉獵藝術，本身也喜歡收藏的旅德建築師林友寒，最為適合。

於是安排林友寒到台東行腳，林友寒真的帶著渡假的心情，跟隨廖明彬去了台東金樽，與江賢二會面，也參觀江賢二畫室，當初他完全沒有要去作接案的準備。

說來奇怪，相差25歲的林友寒與江賢二，一見如故，天南地北，無所不談。林友寒是台北市人，東海大學建築系畢業後，搭上那些年的哈佛熱，進了哈佛建築系，順利取得哈佛文憑後，落腳在德國明斯特（Munster ），結婚生子，並在當地成立三位合夥人的「Behet Bondzio Lin Architekten」建築師事務所。

由於林友寒年邁父母，都在台灣，身為獨子的他，德國台灣兩邊跑，也兩地接案，廿幾年執業下來，佳評如潮，成就許多亮眼建築案例，也獲獎無數。

林友寒一直很仰慕江賢二的藝術風采，尤其 《百年廟》系列，作品中神聖的宗教氛圍，讓他感動不已，打造多座教堂建築的林友寒，不必言說的心靈契合，江賢二開個頭，林友寒心領神會，馬上可以接續下文。很快他點頭表示歡迎，邀請林友寒參與團隊，挑上規劃設計大樑。

林友寒知肚明，他非常尊重江賢二，他認為建築師的角色，在該園區僅僅是轉譯者角色而已。如何把江賢二的藝術作品，轉化為建築作品，並且讓它真正可以被蓋出來。

的確，江賢二對於空間，他自有一套見解，他非常清楚自己要什麼，打造園區為大型藝術作品，概念始終如一，而江賢二大半生，雲遊四海過，光在紐約就住了卅多年，巴黎來來回回，也停留過好幾年，見多識廣，知道私人美術館大概是怎樣一回事。

江賢二文青味道很強，從年輕到老，點點愁的味道，始終沒變，有許多割捨不掉的回憶，在藝術園區的打造上，他會希望加注過去經驗，例如，巴黎那一個斜窗，可以導入陽光，形塑唯美；紐約那一個工作室動線特別好，接待藝術饕客最為適合，林友寒非常能理解江賢二的心情，也回頭傾聽江賢二的藝術建築觀。

為了規劃作業，他們定期開會，林友寒和廖明彬非常「享受」每週（或半個月）的工程會議，在他們眼中，猶如藝術美學的分享會，因為討論會，往往成為充電會，尤其當有意見分歧時，雙方會有不同意見的陳述，最後都成為新的可能性，非常受益，他們越來越樂於在不同視角下，激發多元可能性，所以，會議開得很用力，他們隨時準備接應新狀況，更樂在其中，「好像還可以更好」、「一定要更好」，成為最大公約數，所有的計劃修正或變更，從來沒有為了討好那一個人而妥協，也不曾開口討論省錢的替代方案，大家有志一同，追問的還是，「怎麼做會更好」。

林友寒說，他沒有去過問錢不錢的問題，廖明彬也說，他的能力有侷限，但是只要能做的，該做的，或者可以做的更好的，他不會拒絕。江賢二的作品，本身就具備空間性，在思考園區設計，其實，不需要太多外來美學意見，來設計他的建築。

當林友寒第一次拜訪江賢二，就在他工作室外，看到他的鋼雕藝術品，印象深刻，林友寒直覺，未來的江賢二藝術園區的建築，就該長成那樣，只是把眼前的雕塑品放大與轉譯，就是最具備江賢二風格的設計。

林友寒認為，把「台灣最後一塊淨土」美喻的臺東，自然生態與環境豐富多采，只要帶進江賢二的作品精神，並借用雕塑作品造型，建構成為文化公共藝術平台，就是最恰得其分的展現。

在該前提下，建築師與營造廠團隊合作的組成，不是以代表乙方的建築師，輸出設計圖，說服甲方的業主，反而是以創意溝通為主的文化平台，這個創意，完完全全聚焦在江賢二身上。

這樣的甲方與乙方，在營建界少見，公益平台董事長嚴長壽也透露，江賢二追求完美的個性，合作過程，不斷修修改改，越做越多，乾脆開放合約，讓營造廠以做多少算多少計劃，果然，廖明彬對江賢二打造夢想的認同，只以材料費，加少少一點利潤，完全帶著成全的心情，力挺到底，他們做得很開心，一、兩個禮拜，就跑去一趟工地，每趟至少待2天。不管從台中到台東，或者台北到台東，都是遙遠路程，但他們不以為苦，3年多以來，關係密切、合作愉快。

林友寒深知該園區不只對江賢二重要，對台東同樣，舉足輕重，因此在設計上，提出兩項思考：

一、忠於江賢二雕塑作品的造型與精神。

二、尊重台東的環境與在地特色。

林友寒解釋，該園區建設體量，以江賢二的雕塑作品為基礎，耐候鋼，加上清水模混凝土牆構成，展現最自然、素樸的容顏，和周遭的綠野山丘、無垠碧波相輝映。

園區設計的概念，在臺東濱海的自然環境中，構築一座完全尊重當地生態、紋理與天然資源的建築。該建築是依著海岸山脈的坡度，面對太平洋，似聚落般線性分散。

建築量體，散落於山腰，猶如石塊聚落。其中幾何形狀，回應了自然環境中的地形變化，狀似崎嶇險阻，但收奇特珍稀之美。

故意窄化的園區入口，是為了保護建築物，免於西南強風侵襲，把建築物向後移動，是為了讓山丘保護建築，在設計上求更高、求更流線，是為了符合空氣動力學，讓風流順暢，同時讓開口縮小，有助於保護內部空間，免受太陽輻射，同時整體光線，來自頂光，展現江賢二畫作中的神聖性。

根據林友寒的說法，該藝術園區以聚落方式安排，依使用的公共及私密性，分成三組群體：

一、接待中心與美術館

位於比較接近海邊入口。以江賢二的作品，作為建築的外型，非人工幾何的量體，像自然座落在山上的大石，靠在山上。如傳統石板屋一般，以順風、下凹上尖，及厚重的底盤方式，面對多風災與地震，嚴峻的自然環境。

外觀以鏽蝕的耐候鋼，以及清水混凝土牆為主，將建築物與週邊環境，作最自然、沒有裝飾的連結，呼應江賢二部分作品的色調與心態。由於江賢二有些作品，非具象，卻又十分寫實，在神秘中，藏著對人性的安慰、對永恆的追尋，看似虛無飄渺，帶著距離，又有身在其中的奧妙。

該作品，似若繆思女神，開啟了靈感之門。而寫實部分，以現代抽象的畫風，傳達在地靈性。

林友寒說，該空間美術館的收藏，以江賢二在巴黎聖母院的畫作為主。該批作品，描寫的是神聖，空間呈現極高的儀式性，因此在設計上，讓作品回到一個類似教堂的空間。

林友寒為此打造了一座冥想空間，可賞畫，可沈澱靜思。16米高的天光，傾洩而下，光線深刻的，儀式性的，漸漸向下，最後消失在厚牆中。

原本林友寒以純白色打造該空間，獨排眾議的江賢二，還是選擇灰黒色，果然獨具慧眼與特色，作品可以在微暗的神性空間中呈現，黑裡透光，若隱若現，展現他們最真切的張力。

該空間成為整個園區精神性最強，小而美、小而精，小而脫俗，神來之筆，令人拍案稱奇。

二、藝術家駐村。

選擇地勢較高，面對太平洋，則提供給藝術家駐村的靜心與創作地點，總共規劃7間工作室。該建築，隱身在巨大層疊的木構斜屋頂下，借用當地傳統建築的智慧，構築一個通風採光面海，可以讓藝術家靜心創作的共享空間。

未來將邀請國際重要藝術家，給予免費駐村，讓他們入境隨俗，融入台東獨特的風土民情，近距離觀察、參與原住民生活，與在地藝術家交流。希望他們發現台東的深沈之美，再把珍貴元素，融入他們各自的創作之中，或者成為一種感動，讓他們帶回各自國家，廣作宣揚，讓台灣的美好，真正被看見、也被傳頌。

三、江賢二個人畫室。

江賢二工作室最重要的是要符合江賢二作畫的需求。目前畫室有兩座，一座是原來畫室拆掉重建的，把原本很隨意搭建的鐵皮屋，簡陋浪板，換成鈦鋅板，除了一牢永逸，收其牢固性與安全性，同時，可以讓內部光源更清晰，一新耳目。

林友寒對於江賢二價值連城的作品，珍惜有加，他認為放在簡陋舊畫室，很不妥當，因此力主要打掉舊畫室重建新的，起初節省成性的江賢二，有些不捨，嘀咕了一下，最後才接受大家的意見。

江賢二有他作畫的習性與僻好，喜歡充裕北光、沒有柱子、大跨距的畫室，林友寒逐一滿足他。

總之，林友寒展現最大的體諒，完全站在江賢二的立場作考量，例如，三面白色的高牆，就是為了讓江賢二繼續畫大作品。最大的作畫空間，反樑的結構，讓室內的空間，更加寬廣純粹，讓江賢二可以安心躲在大畫室，圓大藝術家的瑰麗夢想。

該畫室也會收藏江賢二的作品，尤其屋頂，將是江賢二未來雕塑作品的收藏、展示的平台所在，佇足其間，遠眺海潮，詩意盎然，美不勝收。

由於江賢二就住在工地旁，每天早晚都會去巡視工地，看工程進度，也撿拾工地廢料，只要他看對眼的，就直接帶回工作室，成為創作的基本材料。

年屆八旬的江賢二，經歷各種風浪過，培養出一雙洞察人情義理的鋭眼，外加滿腦子追求極致的初心，他在東探西摸之餘，總是會迸出他的新想法，那就意味的，舊的設計要修改，林友寒與廖明彬，從不加阻攔，把問題拉到會議上互相討論，往往全盤接受江賢二意見，十分「縱容」他的異豐奇想，甚至期待他藝術創意下的推陳出新。

不間斷的修修改改，緊盯工地，有時會把工作中的師傅，央託去搬運廢料，不會覺得江賢二干擾了工程嗎！？廖明彬笑笑說，如果對他創作有助益，我們高興都來不及，而且與有榮焉。林友寒更說，如果有機會多跟著李希特（Gerhard Richter ，1932-）一起工作，你不覺得賺很多嗎！？

為什麼提李希特，他是今年90歲的德國當代大師，因為林友寒非常崇拜李希特，也收藏了他一件真跡，愛不釋手。在林友寒心中，江賢二就是「台灣的李希特」，永遠活力充沛、創思泉湧，不斷挑戰新技法與新創意，令人讚嘆。

早在2020年江賢二在美北館舉行回顧大展之前，林友寒的藝術園區建築圖已經畫好，因為受到疫情延宕。

不過透過北美館的大展，策展人王嘉驥，把江賢二大半生的創作理念，爬梳非常清楚，再加上更早吳景勳的傳記書，寫得生動傳神，對江賢二來說，心頭石塊已然放下，尤其12萬5千人的看展紀錄，年輕族群透過手機，在他作品前大量拍照，接連在社群媒體上傳播，展現隔代共鳴，江賢二突然覺得自己也年輕了起來，他要用更多的新作，和年輕世代交流。

這樣的自信，對於營建工程的進行，幫助很大，因為江賢二對於自己的夢想更清晰，希望透過園區的打造，吸引更多人來討論他的藝術，這樣的使命感強度，與日俱增，也跟時間賽跑。

面對偌大藝術園區，工作室與冥想室都已完成，可以用具體的成果，分享藝術饕客。而2024年4月，人生中最後一件扛鼎大作，就要完成。

他倒數著歲月，化整為零，從日出到日落，從滴水不漏的監工，到俯拾皆是的創意，與作品的出神入化，他更能夠抓牢每一個乍現的靈光。

江賢二的認真，感動了現場的師傅，大家展現跟他一樣的熱情，全力以赴，尤其江賢二撿拾工地廢料創作，也像變魔術，大家期待他化腐朽為神奇的神來之筆，整個工地，彷彿成為露天的美學教室，師傅們幫忙搬運，清理或者協助順手的折疊，大家不經意參與了江賢二的創作，共同享受夢想即將成真的臨門一腳。

林友寒與廖明彬扮演明星背後的掌鏡手，他們始終背著鎂光燈，但是他們知道鏡頭前的江賢二，臻於化境，他們協助完成的「江賢二藝術園區」超級大作，已經在永續、不朽的路上，他們真的「與有榮焉」！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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