不少民眾為了打發時間，養成園藝習慣，在室內栽種盆栽，就有一名大陸女子在自己臥室內養了一株仙人掌，未料近日突然「攔腰斬斷」，還流出一片黑水，女子上前查看後才驚覺，自己養了2年的仙人掌竟然是塑膠做的假物，讓她好崩潰。

綜合陸媒報導，廣東一名女子在本月22日上傳影片，她表示，自己在房間內養了一株仙人掌，每天澆水、施肥，就這樣過了2年，卻在今天無預警斷成兩截，地上還滲出一大片黑水。

大陸女子養了2年的仙人掌近日突然斷成兩截，她上前查看才驚覺竟然是塑膠做的假仙人掌。(圖／影片截圖)

當下她立刻上前查看，這才知道自己每天細心打理的仙人掌竟然是塑膠做的，也正是因為她每天澆水施肥，才會導致假仙人掌斷裂，讓她崩潰不已，直呼「還我2年青春」。

不少網友看到影片後，紛紛大笑留言：「你沒澆水的話還能活很久呢」、「所以一直蒙在鼓裡也挺好的」、「這就是所謂的遇人不淑嗎」、「感情被欺騙了2年」、「東西做得太逼真也不是好事啊」、「終究還是錯付了」、「敬你2年青春」、「幫你上個香，別難過了」。