台北市長共有12人投入參選，其中以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現三強鼎立局面。前民進黨立委郭正亮分析，最近他看了幾份民調，有55至58％的人不希望陳時中當選，因此，如果黃珊珊氣勢沒起來，這些票就會跑到蔣萬安身上。

郭正亮24日在中天新聞《綠也掀桌》表示，立法院要開議了，國民黨一定會要求徹查高端疫苗的種種弊端、國安局長陳明通涉入的論文抄襲...等問題，因為選舉快到了，國民黨將會賣力演出，因為他們很清楚要幫蔣萬安加分，而蔣也一定會參戰，所以黃珊珊要警覺這個趨勢，若沒好好參戰，民調還會再掉。

另外，郭正亮預測，蔣萬安可能會學上次林佳龍參選台中市長時，在最後一刻辭去立委職位，且他還有台北市議會黨團當靠山，國民黨徐巧芯、王鴻薇、游淑慧等北市議員很厲害，但黃珊珊就沒這優勢。

郭正亮指出，最近看了幾份民調，有55到58％的人絕不會投給陳時中，他們對陳的評價非常負面，絕對不要讓他當選，打算在蔣萬安跟黃珊珊兩人中挑一個，因此，如果黃的氣勢沒有上來，這些票就會跑到蔣萬安那邊去。