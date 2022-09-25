美國航母時隔5年再度訪韓參演，對北韓釋放強烈警告訊號後，北韓又有新動作回應！最新外電，北韓又發射不明彈道導彈。

根據韓聯社，南韓軍方指北韓周日（25日）向東部海域發射不明彈道導彈。

北韓最高人民會議9月8日通過法令，捍衛使用「先發制人」核打擊來保護自己的權利，規定在受到入侵或判斷即將遭攻擊的情況下，可以動用核武。美日韓外長在紐約出席聯大期間舉行會談，對於北韓日前立法授權「先發制人」動用核武深表憂慮，稱這「會導致事態升級和不穩定」。

美日韓外長會談期間，布林肯再次確認美國對防衛日韓的堅定責任。為提高日美、美韓同盟的威懾力，三國同意推進安全合作。聯合聲明另強調，與北韓展開認真且持續的對話很重要。對於韓國提出若北韓同意舉行無核化談判，便提供經濟援助的「大膽構想」，日本外相林芳正和布林肯表示支持。

韓國時間23日上午，美國「雷根號」核動力航母打擊群則駛入釜山海軍作戰基地，月底將與韓軍舉行聯合軍演。這是美國航母時隔5年再度訪韓參演，對北韓釋放強烈警告訊號。時值敏感時機，北韓周日向東部海域發射不明彈道導彈回應。

(持續更新)