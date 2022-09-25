傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）生涯第700支全壘打球想必是價值連城，根據大聯盟報導，撿到球的那位球迷在取得證明文件之後立即從球場消失。普侯斯表示這種東西本來就是屬於球迷的，「他們願意歸還當然很好，如果不還我也絕對不介意。」

普侯斯24日在道奇主場轟了雙響炮，第699轟、第700轟同場出爐，第699轟那顆球被撿到的球迷歸還了。最有價值的第700轟的球，以現在運動收藏品上漲的速度和普侯斯在棒壇的地位（多明尼加第一英雄），往後10年或是20年，這顆球出現在拍賣市場肯定會有驚人價碼。

先前重申不會強求第700轟的普侯斯，等到達陣了仍在鏡頭前強作鎮定。紅雀總教練馬爾莫（Oliver Marmol）描述普侯斯回到休息區，獨自躲進沒有攝影機的走道裡，「我在一旁看著他，他蹲下來雙手掩面。我不確定他腦袋裡想什麼，他正在消化這一切，他試圖明白自己完成了什麼事，這真的很酷。」

賈吉（Aaron Judge）21日在洋基主場敲出單季第60轟，被觀眾席一位紐約大學生撿到，他碰巧也是棒球校隊。這位學生願意歸還賈吉的球，他獲得一筆獎金和4顆簽名球、1支簽名球棒，還有在休息室和賈吉見面的機會。賈吉的第58轟和第59轟出現在釀酒人主場，最後洋基沒能回收第59轟的球。