台灣新媒體藝術家黃心健個展「我們稱做家的資料」本週在紐約開幕，展出虛擬實境（VR）影像、雕塑及互動裝置，讓觀眾體驗他重新想像、超脫塵世的空間、故事及表現形式。

這是黃心健首次紐約大型個展，22日在普拉特曼哈頓藝廊（Pratt Manhattan Gallery）開幕，普拉特藝術學院（Pratt Institute）校長布羅涅（Frances Bronet）、曾與黃心健共同創作「沙中房間」的美國音樂家蘿瑞安德森（Laurie Anderson）等200多人出席。

黃心健曾以「沙中房間」獲第74屆威尼斯影展最佳VR體驗獎，2019年以傅爾布萊特學者身分受邀至普拉特藝術學院擔任客座教授，開辦多次講座，進而催生這場個展。

布羅涅致詞盛讚黃心健藝術表現和貢獻，特別頒發名為Open Hands的雕塑獎座，象徵豐沛的藝術創作生涯，也代表普拉特永遠張開雙手歡迎之意。

展覽以VR作品「輪迴」、「失身記」、「登月」及「沙中房間」為主軸，搭配不鏽鋼雕塑「蘊空」、3D列印作品「觸碰」與影像裝置「千眼之城」，邀請觀眾透過VR及多媒體裝置沉浸在藝術家構建的敘事中，重新思索肉身、時間非線性及反烏托邦等概念。

黃心健說：「我希望凸顯眾多作品涵蓋的廣泛範圍，以VR影像、雕塑及互動裝置，呈現綜合媒體的藝術實踐，也針對沉浸式可能性提出新觀點。」

駐紐約台北文化中心主任張惠君提到，黃心健是台灣VR藝術領域開創者，備受國際重視。這次在紐約首次大型個展集結多件VR作品，非常難得。從曼哈頓西14街人行道上，可看到觀眾以頭戴式顯示器體驗作品的動態，打開紐約客認識台灣新媒體的一扇窗。

這次個展是普拉特曼哈頓藝廊秋季開幕展，由普拉特藝術學院數位藝術系副主任羅若-拉辛（Linda Lauro-Lazin）策展，同時呈現黃心健再度與蘿瑞安德森攜手的VR創作。

「我們稱做家的資料」（The Data We Called Home）從9月23日展至明年3月4日，由文化部、台北市政府文化局、國立台灣師範大學及紐約普拉特藝術學院贊助支持。（編輯：林憬屏）1110925