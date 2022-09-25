被封為「賽車教父」的廖老大今年4月自掏500萬打造「打龜號」創下亞洲紀錄，為國爭光外，卻也惹出許多爭議，就有車迷認為，真正的「台灣賽車教父」應該是多次在利曼（Lemans）亞洲盃得名的台灣賽車手陳俊杉（阿杉哥），提及廖老大時僅用一句「我們是專業的」，低調表示對廖老大的看法。

廖老大因大陸網紅「HG杰爺」一句「台灣沒有快車」向對方下戰帖，斥資500萬將奧迪TT RS改造為1100匹馬力的「打龜號」，成功在風車大道跑出8.72秒的好成績。聲勢隨漲船高的廖老大，還成了近期最夯的「網紅」，但因心直口快的作風導致爭議頻傳，讓有一派網友認為「台灣賽車教父」應該是陳俊杉，根據《ETtoday新聞雲》報導，59歲的陳俊杉聽到「廖老大」三個字僅說在賽車界「我們是專業的」，對於廖老大的定位沒有多做評論。

陳俊杉愛車成癡，提到賽車眼神閃閃發亮。(圖/陳俊杉 臉書)

陳俊杉幾乎到了愛車成癡的地步，提到賽車他眼睛一亮直說：「沒了賽車，我的人生就少了一塊」。陳俊杉坦言最初是接觸越野腳踏車，並在15歲成為捷安特極限腳踏車專業選手，最終因身形限制轉往房車賽事，16歲到澳門參加Grand Prix大賽開啟賽車生涯，並在1989年成立了AAI車隊，30年間帶領車隊四處征戰、屢創佳績。

其中利曼24小時耐力賽又被稱為「賽車界的奧運」，陳俊杉表示能到利曼參賽者都是強者，他在2015年取得參賽權，更是台灣賽車史上有車隊獲得資格，並在2015年到2016年取得大會頒發年度最佳車隊、2017至2018年賽季奪下亞洲利曼車隊冠軍。