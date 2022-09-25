洋基25日對紅襪取得3連勝，也有人敲了全壘打，但是萬眾期盼「法官」賈吉（Aaron Judge）的第61轟沒有出現。賈吉4打席無安打，1次四壞保送，打擊率下跌至0.314，對面的波格茲（Xander Bogaerts）4打數2安打，以0.315打擊率暫時把賈吉拉下三冠王寶座。洋基終場7比5獲勝，再贏1戰就可橫掃紅襪，距離美東封王只差一小步。

紅襪先發投手派維塔（Nick Pivetta）一上來就以3顆好球解決賈吉（前兩顆打成界外），但隨後被托瑞斯（Gleyber Torres）敲了陽春炮。賈吉第3局打成中外野飛球出局，這時紅襪已經藉著兩轟超前比數。第5局壘上有人，派維塔投得很閃，賈吉獲得四壞保送。第7局紅襪換了中繼投手施萊伯（John Schreiber），賈吉追打兩顆壞球弄到兩好兩壞，最後一顆偏高的球收棒不及，一壘審判定三振出局！

此戰打得相當激烈，派維塔5局失5分，洋基赫曼（Domingo Germán）5局失3分，紅襪第7局上半追到5比5平手。7局下半賈吉被三振之後，雷佐（Anthony Rizzo）立刻轟出致勝的兩分炮，個人第32轟。雖然本季打擊率僅0.225，雷佐一直在美聯全壘打排行榜名列前茅。

老虎隊米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）2012年勇奪美聯打擊三冠王，他的數據是打擊率0.330、全壘打44支、打點139分。賈吉目前是打擊率0.314、全壘打60支、打點128分。