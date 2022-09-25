台灣昨（24）日新增38157例新冠肺炎本土確診病例與51例死亡病例，疫情仍相當嚴峻。而日前確診並且已康復的國民黨台北市議員游淑慧在臉書分享，自己目前仍有持續咳嗽的後遺症。

游淑慧今發文表示，自己現在「三不五時咳得肺都要飛出來了」，也因此而難以成眠，同時她提到，中醫師告訴她藥仍得繼續吃，並附上一張藥湯的照片。

游淑慧16日在臉書公布確診消息，當時她表示喉嚨痛到有如被刀割，同時也有發冷發熱的症狀，讓她直呼「整個懷疑人生」；而游在20日快篩陰性後，目前已解隔出關。