社會上常有不少狠心母親拋棄子女的案例，一名女網友抱怨，她的母親在她7個月大就離開，去追求自己的人生，沒想到現在她已結婚生子，母親突然現身向她討一個月1萬元的生活費，她拒絕後母親一狀告上法院，令她氣炸，「拜託妳，早死早超生好嗎？」貼文曝光，網友也替她抱不平。

原PO近日於臉書社團《匿名公社》指出，母親當年為了追求自己的生活，在她7個月大時離家，現在卻因年老生病找不到工作，回頭盼她能給一個月1萬元的生活費，她認為自己兒時的生活起居及人生的每個重要時刻，都是爸爸、爺爺、叔叔及姑姑陪著她，認為母親沒有盡到為人母的責任而拒絕，母親氣得申請法扶律師打官司，在法庭上向法官哭訴自己很可憐、很無奈，還拿出殘障手冊證明自己沒有工作能力。

原PO當庭反問母親，「我學走路、騎腳踏車的時候，妳在哪？我上幼兒園是誰牽著我的手？我放學回家是誰煮晚餐給我吃？我大學畢業有誰參加？我結婚要見男方家長，誰代表？我生孩子，又是誰替我坐月子？」

原PO表示，最後結果是新北市政府寄發一紙通知給她，社會局願意安置她的母親，要她每個月支付1萬多元安置費，令她氣得大罵，「拜託妳，早死早超生好嗎？如果社會局來函，是要我領收屍體，我會去的，我會幫妳風光大葬，買鞭炮慶祝我重獲新生的。」

貼文曝光，引發千名網友留言，「有夠垃圾！沒付什麼責任，就要找兒女討債」、「好可怕的親情綁架」、「就算沒口德也想說，你媽媽去死一死吧」、「老人家臉皮厚成這樣夠丟臉的，自私的老母親」。