馬路三寶沒有極限！一名婦人騎乘機車時先是未注意後方來車就從外側向左鬼切，與後方機車發生輕微碰撞，又加速橫跨車道左轉，與一名直行女騎車對撞，兩人慘摔倒地。專業試車手Andy老爹將影片分享到臉書，貼文曝光後引發熱議。

又加速橫跨車道左轉，與直行女騎車對撞。(翻攝臉書Andy老爹)

Andy老爹近日在臉書分享一段行車紀錄影片，只見畫面中一名身穿桃紅色外衣的婦人先是從外側向中間鬼切，與一名男騎士發生輕微碰撞，所幸兩人都沒有摔倒，不過疑似發生短暫爭執，婦人就離去時疑似還回頭瞪了對方一眼。

怎料，婦人完全沒記取教訓，又鑽進車輛間強行橫跨車道加速左轉，完全未留意是否有來車，下秒與直行的女騎士對撞慘摔倒地，無辜的女騎士更是連人帶車衝上人行道上倒地。

誇張行徑讓Andy老爹感嘆「這種亂騎的，真的很恐怖...」。貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言痛批「以為裝傻沒事快騎走結果又擊落另一台…」、「怎麼覺得有種快感，好討厭這種移動式路障」、「真的很誇張，看了很生氣」、「這種移動式神主牌真的狠恐怖」、「叫警察來，這一定沒駕照」、「遇到這種三寶，莫名的火都上來了」、「無我境界！大媽就是強！」、「完美詮釋什麼叫移動神主牌」、「那女生好倒楣」。