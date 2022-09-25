針對新北市長侯友宜博士學位，民進黨新北市參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文24日在臉書秀出與警大校長陳檡文的Line對話，陳檡文否認警大有發出聲明稱「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，何博文表示，「這件事情真的太嚴重，侯友宜市長公然造假、欺騙社會，警大校長陳檡文嚴正否認有發任何聲明，我認為侯友宜市長下台一百次都不為過！」
對此，侯友宜今上午受訪回應：「這個選辦已說得非常清楚了」。
針對新北市長侯友宜博士學位，民進黨新北市參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文24日在臉書秀出與警大校長陳檡文的Line對話，陳檡文否認警大有發出聲明稱「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，何博文表示，「這件事情真的太嚴重，侯友宜市長公然造假、欺騙社會，警大校長陳檡文嚴正否認有發任何聲明，我認為侯友宜市長下台一百次都不為過！」
對此，侯友宜今上午受訪回應：「這個選辦已說得非常清楚了」。
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