父母來自台灣的40歲的好萊塢女星吳恬敏（Constance Wu），因甜美長相及自然的演技，自演出美國影集《菜鳥新移民》和電影《瘋狂亞洲富豪》後便打開知名度，受到海內外影迷的喜愛。而即將在下個月推出個人自傳的她，在新書中竟自爆曾遭資深製作人性騷擾的事件，讓當時默默無名的她在拍攝《菜鳥》時痛苦萬分，也讓粉絲們相當驚訝。

吳恬敏因在美劇中飾演從台灣移民至美國生活的「華人虎媽」，而受到關注，過去她也曾為了宣傳此劇，回到父母的家鄉台灣來宣傳，並大秀中文透露自己的媽媽其實真的跟劇裡的一樣，讓眾人哈哈大笑。不過，儘管她在好萊塢佔有一席之地，私底下卻也受盡欺侮。

吳恬敏下個月即將推出自傳《Making a Scene》，她在接受採訪時透露，在拍攝《菜鳥新移民》第一季及第二季時，她曾被劇組中的一位資深亞裔製作人毛手毛腳，甚至曾她大腿摸到私處，讓她相當痛苦，即使曾透露給劇組的其他同事知道仍不敢聲張。直到《菜鳥新移民》第二季爆紅後，她才敢有勇氣向對方說不。

而吳恬敏為何不一開始就公開遭到性騷擾的事情，除了當時的名氣不夠大外，身為亞裔的她深知《菜鳥新移民》這部影集的重要性，不想要因為個人事件讓這部戲蒙上陰影，因此在心中隱忍許多。

事實上，吳恬敏在爆紅後曾消失在螢光幕前將近3年，她坦承當時的自己會因錯誤的報導及網友的酸言酸語想不開，幸好好友及時發現，將她送到醫院急救才搶回一命，她也才驚覺自己的心理健康已出現問題。

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