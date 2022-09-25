國民女神IU近日才剛於演唱會中宣佈日後不再演唱《Good day（好日子）》及《Palette（調色盤）》2首歌曲。豈料，日前前往米蘭參加時裝周的行程，在機場面對粉絲提問，表示歌曲《Twenty-Three》也考慮不再演唱。

身為創作型歌手的IU，在音樂領域才華橫溢，近日在首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，更是打破南韓紀錄，成為首位在該場地開唱的Solo女歌手。

為因應年齡、心境與風格的轉變，IU才剛表示《Good Day》以及《Palette》這兩首歌曲將不再演唱，令粉絲相當難過。不料，22日IU前往米蘭參加時裝周，吸引大批粉絲送機，在機場回應粉絲提問「是否會讓歌曲《Twenty-three(二十三)》也畢業呢？」IU短暫猶疑後，表示有在考慮中。模稜兩可的回答讓粉絲當場訝異直呼「不可以」。

與《Good Day》、《Palette》的原因相似，歌曲《Twenty-Three》的內容展現了IU二十多歲時的內心想法，令粉絲想當擔心這首歌也會消失在歌單之上，不過IU表示雖然不會列在正式歌單之中，但若有粉絲在安可時間點唱，還是會唱給歌迷聽，所以不用太過於悲傷。