隨著疫苗施打率上升，疫情逐漸穩定下來，日前行政院更宣布若疫情狀況無重大變化，將在10月開放國門、恢復正常生活。不過，國民黨立委李貴敏指出，去（2021）年疫苗一度一劑難求，甚至出現特權疫苗風暴，結果涉入其中的「小禾馨士林診所」日前抗罰勝訴，她質疑「破口」就是來自民進黨台北市長候選人、前指揮中心指揮官陳時中，因而怒批「依法行政已成歷史名詞，一切陳時中說了算」。

李貴敏日前在臉書表示，去年曾有一段時間疫苗難求，隨後爆發特權疫苗風暴，多間醫療院所因此被裁處罰鍰，不料「小禾馨士林診所」提起行政訴訟後抗罰勝訴，且原因讓人傻眼，判決指出所謂的「疫苗接種計畫」僅由指揮中心直接公布，並未依法由衛福部公告，因此不能依《傳染病防治法》懲處。

「請問，如此無視法令規定、不理會正當行政程序要求，導致人民公理正義無從伸張的官員，不就是時任防疫指揮官的陳時中嗎？」李貴敏質疑，當時身兼指揮官和衛福部長的陳時中，怎麼可能連此基本規定都不知道，「這麼離譜的錯誤，沒有被彈劾、糾正已是匪夷所思了，連聲道歉也沒有嗎？試問，這不等同造成特權疫苗的懲處破口？連罰都不用罰了？」

李貴敏說，依法行政本是民主國家及法制社會的基本原則，就算是陳時中也不能無視憲法及法律規定，但事實卻是依法行政已成歷史名詞，一切都是陳時中說了算，「一言堂的黑箱決策模式，最後造成的負面效應仍由人民買單，正義公道無處可伸張，這種荒腔走板的官員真的不要也罷！」