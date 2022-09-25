總統蔡英文今天上午以錄影方式為「加拿大臺灣同鄉會2022年年會」致詞，感謝為臺灣發聲、讓加拿大看見臺灣走向世界的決心。今年加拿大聯邦眾議院通過3項動議，支持臺灣加入世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）大會，她期盼繼續共同守護臺灣，為臺灣走向世界一起打拚。

蔡英文在致詞前，首先感謝所有海外民眾，長久以來用很多方式，支持故鄉臺灣，也讓更多人了解臺灣。「現在，國際上有越來越多人為臺灣發聲、給我們支持，大家的支持都很重要」。

今年，加拿大聯邦眾議院，通過3項動議，支持臺灣加入「世界衛生大會」、「國際民航組織」大會。加拿大總理杜魯道，在今年5月，也表示支持臺灣參加多邊論壇與機構，讓臺灣的訴求可以讓國際聽到。她認為，這都是因為有大家在加拿大為臺灣發聲、讓加拿大看到臺灣走向世界的決心。

今年也是馬偕博士來臺150周年，蔡英文指出，馬偕他將一生奉獻給臺灣，在醫療、教育都有很大的貢獻，也是加拿大與臺灣友好關係的先驅。今年，加拿大臺灣同鄉會的主題是「台加橋梁，致敬馬偕-在台150年」，這個主題特別有意義。

她說，臺灣與加拿大理念相像，都是愛自由、顧人權的民主國家。「我也要請各位鄉親，和我們繼續共同守護臺灣，為臺灣走向世界，一起打拚」。