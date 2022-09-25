十大雷貨旅伴

隨著疫情趨緩，國門也逐漸解封，不少人都開始計劃出國旅行或是來一趟小旅行，但旅行除了行程的安排與地點之外，一起旅行的夥伴也非常重要，好的旅伴讓你行程再無聊也變有趣，討人厭又雷的旅伴就算地點再美心情也不美麗！

你也遇過讓你雙手握緊拳頭，滿是怒火的旅伴嗎？這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出了十大雷貨旅伴，快來看看你有沒有遇過這些雷貨吧！

No.10 拍照拍很久

照片可以記錄下無可取代的回憶，所以在旅行中留下照片是很重要的，但如果拍照太過頻繁，真的會讓人大翻白眼，甚至還會有人一開始說「隨意幫我拍拍就好」，但拍出來之後嫌東嫌西，嫌那裡拍不好，嫌沒拍到風景，無限次的「重來」，讓整個行程都因為要拍到一張「美照」，而耽擱了。

網友也表示：「到底來玩還是來當攝影師」、「拍照的時間比觀光還有多」、「曾經有朋友拍了超久，之後再也不一起出去玩了」、「完全沒搞懂」、「是來出外景的吧？」

No.9 丟三落四

整個行程花一大半的時間在找東西，一下手機不見，一下房卡不見，不重要的東西不見就算了，大家行程可以繼續，但更讓人崩潰的是如果是護照不見，不大不得不全員停下來幫忙找，但最讓人火大的絕對是在全員開始找的時候，在他們自己的包包裡找到，所有人的行程都被耽擱了。

網友也分享：「默默說找到了，然後是自己沒看到超白目。」、「真的不知道為什麼顧不好自己的東西」、「不重要的東西就算了」、「尤其是大家很緊張，當事人還嘻嘻哈哈」。

No.8 出門超會拖

與其他人一起出門旅途都會約好時間幾點出門，但總是有人會遲到或是動作慢吞吞一直拖到出門時間，讓所有人都浪費時間等他，尤其是明明知道自己動作慢吞吞卻還不提早起床準備，毫無歉意叫大家等他的人更為惹人怒！

網友也分享自身經驗，表示知道朋友出門要很久，請她提早起床準備，信誓旦旦的說不用，結果全部的人等了他快一小時，有夠浪費時間。網友也表示：「這種人真的有夠討厭」、「以為全世界的人都應該要等他」、「一次就算了，很多次火真的會起來！」

No.7 不想出門，只想待在飯店

在忙碌的生活難得抽空出門旅行了，就會希望能夠把握所有的時間好好到處走走或看看，但有一種讓人感到生氣的旅伴，總是想要待在飯店休息，肚子痛、頭痛、腳酸，理由一堆就是不想出門，只想要待在飯店。更過分、更讓人生氣的是，自己想要在飯店就算了，還要求別人也要陪著他待在飯店，完全失去了旅遊的目的。

網友表示：「都旅遊了還不去走走，真的傻爆眼」、「花錢做家裡也可以做的事」、「把時間都休息完了…」、「無效旅行」。

No.6 不帶足夠的錢一直跟別人借

出國旅行最害怕的就是帶不夠當地貨幣或現金，但又沒有提款機可以領錢，導致需要一直向別人借錢，這樣一來一往下，不止會讓錢算得不明不白，甚至越來越麻煩，如果全部的人加起來錢還是不夠的話，甚至還要浪費時間去找當地可以提款的ATM。

網友分享經驗表示：「這種人每次借錢都不一定會還」、「還遇過會計較匯率的人，差點揍下去」、「硬要等匯率好才要換，結果沒換到錢，然後一直借」、「帶不夠多錢，找領錢的地方找老半天…」

No.5 一直滑手機

不管到哪裡都要滑手機，好像一秒不滑手機就會失去生命，在觀光景點要滑，在飯店要滑，就連吃飯都要滑，旅行的意義應該是與旅伴好好享受旅程，好好在旅程中交流、放鬆，一直滑手機的話也就失去了一起旅行的意義。

網友也分享自身經驗：「跟男友去旅行，結果男友一直在滑手機，我以為我自己來旅行」、「科技冷漠真的好煩」、「躺在家裡滑不就好了」、「真的是浪費旅途」。

No.4 一直幫忙代購

出門玩就是想要自由自在、不受拘束的到處旅行，到處逛街，但團體中總會有人受朋友或是家人的請託，一直當忙代購東西，有時候為了某樣東西，導致所有人的行程都要被迫改變，甚至不能隨心所欲的去想去的地方。

網友對此種旅伴也表示：「一直在幫忙代購，行程完全被耽擱」、「要履行就好好旅行」、「家人、親朋好友一堆要代購的最煩」、「為了找一個東西，浪費整個下午的時間。」

No.3 一意孤行，不聽別人意見

在旅程中旅伴合不合群非常重要，在大家出門的時候一意孤行，只想要去自己想去的地方，在旅途中突然搞消失，自己跑去散步，或者是在大家決定好要去哪裡的時候，瘋狂抱怨，完全不聽別人說話。

網友也分享曾經以為朋友被抓走，找不到人大家超緊張，找老半天，結果竟然默默走回來說自己去走走，真的氣死。「一意孤行真的很煩」、「這種人麻煩自己去旅行就好」。

No.2 愛貪小便宜、斤斤計較

旅行中，會有許多需要用錢的地方，很多時候都會由一個人代付，但很多人會故意忘記或是抹掉零頭等，雖然可能金額不大，但卻會讓人感到貪小便宜。在旅途中，玩得盡興跟快樂也很重要，雖然是勤儉持家，但是難得出們玩，該花的就要花，不然真的會讓人很討厭。

網友也分享經驗表示：「遇過這種，覺得錢花太多，都出去玩了，不知道省什麼的。很多東西都嫌貴，覺得這樣出去玩超痛苦的」、「什麼都要算超仔細真掃興」、「匯率要比也很煩」、「墊付每次都拿不到正確金額」。

No.1 瘋狂抱怨，愛擺臭臉標準的「公主病」和「王子病」，太熱、太累、太多人，所有事情他都可以抱怨，只要是遇到什麼事情只要不合心意就開始瘋狂碎念或是雖然什麼話也沒說，但擺著一張臭臉，大家都知道他在不開心，臉臭的就像全世界的人都對不起他一樣，讓大家整個旅程都玩得小心翼翼，也不敢好好放開來玩。

網友也表示：「這種朋友真的最雷」、「好好出來玩，搞的氣氛超差」、「乾脆不要出門」、「不是公主卻有公主病」、「拜託王子跟公主給我待在家！」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月21日至2022年09月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大雷貨旅伴』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。