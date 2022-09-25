這些宮廟都對動物超友善！

據行政院國情2019年統計，在臺灣3萬6千平方公里土地上，有將近3萬3千多個供教（信）徒膜拜、聚會的場所，等於平均每1平方公里，就有1座寺廟或教會（堂），其中光是道教宮廟數就達9,684間，宗教建築的密度之高。

近幾年隨著動保意識抬頭，越來越多宮廟也都有毛小孩「進駐」，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查全台5大「動物（寵物）友善宮廟」，盼藉由這些暖心舉動，能號召更多宮廟善待動物，打造與動物和平共存的社會。

5.嘉義復金真武廟

嘉義復金真武廟主祀神明為玄天上帝，在今年廟裡飛來一隻貓頭鷹，白天就停佇在大殿的藻井中，完全不受鞭炮聲影響，不過因貓頭鷹的糞便和羽毛會落在大殿上，廟方還特別擲筊請示玄天上帝，結果竟擲出3次聖筊表示要讓牠留下來，讓信徒嘖嘖稱奇。

網友們看到此奇景，紛紛表示：「帝爺公的寵物」、「祂會幫帝爺公送信嗎」、「神明的寵物鳥，太可愛了」、「在廟裏被收編感覺幸福呢」、「也要位列仙班嗎」。

4.南投松柏嶺天受宮

南投松柏嶺天受宮在每年端午節前後，都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇現身宮廟，而廟方基於對生命與生態的尊重，也都是任由牠自由活動，據縣府農業處觀察，主要是端午前後是大頭蛇繁殖季，加上地理位置合適，才促使大頭蛇連續43年來造訪。

網友見此景認為：「那是神靈，一起在修行的」、「神蹟，帝爺萬歲」、「眾生皆有佛性」、「年年都參拜！每年端午前夕都這樣，神蹟顯赫」、「叫牠不要亂跑，在宮裡多待幾天」。

3.阿里山受鎮宮

一樣也是主祀「玄天上帝」（上帝爺）的阿里山受鎮宮，在每年農曆3月3日玄天上帝壽誕日前後，會有俗稱「虎頭蛾」的大型枯球羅紋蛾飛來倚附在玄天上帝的神尊上，據傳最多曾有超過20隻以上的神蛾飛來祝壽，吸引不少信徒慕名而來一睹神蛾奇景。

不少網友都認為相當神奇：「牠們開始打卡了嗎」、「特別時間來宮廟，真神奇」、「每年都會有，好神奇哦」、「據說只有神明誕辰的這段期間會飛過來而已，太不可思議了」。

2.南投大眾爺廟

位於南投集集的大眾爺廟，在廟的旁邊有棵七百多年的樟樹公，平常是鎮上居民乘涼聚會的場所，其中樹幹上有個台灣形狀的樹洞，每年農曆8月23日前後，都會有貓頭鷹來該樹洞築巢，目前已經連續9年都有到訪，而廟方也不會驅趕牠們，甚至還會端茶水招待鳥友、指揮停車拍攝路線等，就是希望這樣好的生態循環，能一直持續下去。

去年有一對「可愛ㄟ」貓頭鷹在洞口依偎的照片爆紅，不少鳥友前來朝聖：「令人動容的溫馨風景」、「大樟樹裡的貓頭鷹，很可愛」、「福地福鳥賜福來」、「夫妻倆在恩愛，看到那麼多大炮，會不好意思啦」、「一對領角鴞夫妻選擇在這裡築愛巢，大眾爺廟庇佑著牠們」、「太萌了」。

1.三重義天宮

三重主奉天上聖母媽祖的義天宮，近年來因收養流浪貓，且會讓貓咪們自由活動在於廟宇裡中，而有「貓廟」之稱，這些流浪貓平常都會在廟內的供桌、拜墊上休息，而廟方人員也都會在每隻貓的脖子系上香火袋保平安，該宮廟愛貓程度到，不僅有推出給貓專用的御守，官網上還有「貓咪圖鑑」給信徒認貓參考，是貓奴必朝聖的宮廟之一。

參拜過的奴才們紛紛表示：、「廟貓超多隻，會在神桌上睡躺」、「之前天天去，有一隻黑貓很可愛每次就只跟他玩」、「萌貓廟」、「我以前常常去，一群貓」、「我終於知道我家貓貓兔兔，要拜什麼神明了」、「來那麼多次三重義天宮，第一次被貓咪寵幸 」。

寵物也能安太歲、點燈！

現代人養寵物都把毛孩當成自己家人，自然在保平安上少不了牠們，在介紹完上述被宮廟神明愛戴的動物們後，今天《DailyView網路溫度計》加碼找出北中南各三家，可讓寵物點燈、安太歲的宮廟，正打算找廟宇替貓狗寵物求平安的民眾，趕緊看下去！

那寵物想點燈保平安該怎麼推斷生辰八字呢？對此，就有廟方透露，如果知道自家寵物的出生年月日時，基本上比照人類換算沒問題，但若無法查證生辰，那登記「吉時」效果也是一樣的。

北部：中和受鎮宮

中和受鎮宮位於烘爐地附近，主要供俸濟公活佛、正武財神、虎爺等，廟方表示近年來濟公活佛認為寵物也需要保平安照顧的緣故，特別在廟裡新增「寵物平安燈」服務，每年固定元旦接受飼主報名，採限額制。

得知有這項服務的信徒相當開心：、「好棒喲」、「飼養愛犬4年多，得知寵物平安燈後相當開心」、「哇好特別，寵物平安燈」。

中部：台中萬和宮

台中萬和宮又名犁頭店萬和宮，平時受理植福斗、點光明燈、文昌燈及安太歲等服務，如今也能替愛車、寵物安太歲、點光明燈，重點是採一視同仁隨機排列方式，民眾再也不必搶排隊卡位了，相當貼心。

不少信徒都大讚此用心：「我也是其中之一」、「很需要，新的一年都要平平安安的啊」、「好慈悲」、「寵物也可以耶」。

南部：樹中廟土地公

「樹中廟土地公」被稱作全高雄最小間的土地公廟，除了常見的太歲燈、發財燈、健康燈、光明燈可登記點燈外，也有寵物燈可以點，據廟方粉絲頁表示，寵物燈是伯公派給樹中虎爺的工作，能替信徒的寵物求健康平安。

信徒得知是虎爺將軍來照顧毛孩：「虎爺能求寵物健康平安」、「原來虎爺爺也可以保佑毛小孩啊」、「寵物也是家人」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年09月14日至2022年09月13日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動物（寵物）友善宮廟』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。