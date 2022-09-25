近日有不少藝人相繼宣布投入選戰，有「兒童界蔡依林」之稱的女星達伶（施岱伶）近日也宣布參選自小生長的新北市三重區過田里里長，她坦言「從萌生參選念頭到決定登記僅醞釀3個月。」她從本月8日開放募資，到現在已經達標超過120%，並以無黨籍的身分，受到民眾熱烈的支持。

達伶本次以無黨籍投入參選，契機來自於擔任公視外景節目主持人期間，跑遍台灣大小鄰里，感受到許多地方在里長的規劃下，發展出里的特色，「從那時就在心中埋下想為自己生長地服務的念頭，並期盼以自身幕前幕後的經驗、累積的人脈資源，為過田里發展出新的可能。」她也坦言，「雖然一開始嚇到家人、朋友，但大家都給予我最實際的支持。」

達伶年紀輕輕、又沒有政治背景，她不走傳統選舉模式，以創新參選方式帶來新的刺激，在募資平台上發起「達伶姐姐變身里長集資計畫」提出政見吸引粉絲、支持者贊助，她所提出的幾大政見，皆從里內年輕人的分享、實際探訪長者的需求、整合職業婦女的心聲，或許是認真傾聽選民的心聲，活動上線3天就已超越募資5萬目標。

但是競選這條路並不好走，達伶一宣布參選就遭到競選對手抹黑，她與團隊不隨之起舞，她堅定認為「與其花時間在辯護，倒不如把時間用在讓更多人了解我想為過田里做的事」，她也笑稱：「有長輩跟我說當選後這4年有得忙了」。