中颱諾盧向西明天通過呂宋島，氣象局長鄭明典表示，諾盧颱風很強很危險，對菲律賓威脅極大，對台灣無直接影響，天氣粉專「觀氣象看天氣」也指出，諾盧颱風讓全世界各大氣象機構都翻車，原先預期登陸呂宋島前只是輕颱，但現在強度逼近美國颶風分級中的最高等級。

鄭明典表示，諾盧昨天（24日）入夜後對流開始爆發，現在這個雲系看起來就很危險。圖為氣象局衛星雲圖（擷自鄭明典臉書）

鄭明典今天在臉書貼出2張最新衛星雲圖指出，第16號颱風「諾盧」昨天（24日）入夜後對流開始爆發，現在這個雲系看起來就很危險，對菲律賓威脅極大。

「觀氣象看天氣」臉書也表示，諾盧颱風讓全球各大氣象機構、超級電腦全翻車，諾盧颱風剛形成時，全世界都不看好其發展，都預測在登陸呂宋島前最多只是一個很普通的輕度颱風，但諾盧現在的強度只差2KT（等於1.028公尺/秒）就可達美國國家颶風中心所定義的五級颶風最高等級，「觀氣象看天氣」認為，這是因為剛形成的颱風只要所處的環境海水熱量含量高、風切低就會持續增強，甚至爆發性增強，而諾盧颱風是一個很好的觀察經驗。

至於未來受否還有颱風，氣象局表示，西北太平洋及南海上持續有颱風生成發展的機率，最可能在周五、周六（30日、10月1日）南邊有水氣上來，可能有熱帶擾動發展，也有增強成颱風的機會，需持續觀察。