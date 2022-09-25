日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓今天上午6時52分（台灣時間上午5時52分）許，從內陸朝東方發射至少一枚彈道飛彈，推估這枚彈道飛彈落在北韓東側沿岸附近，是日本專屬經濟區（EEZ）外。

日本朝日電視台報導，濱田表示，北韓發射的彈道飛彈最高高度50公里左右，如果是通常的彈道軌道，飛行距離約400公里。

濱田表示，北韓發射的彈道飛彈有可能是以難追蹤的變軌飛行，目前還在蒐集相關資訊做分析。目前還未接獲有飛機、船舶受害的消息。

濱田說，北韓發射彈道飛彈，對日本構成威脅。在俄羅斯對烏克蘭發動侵略之際，北韓頻頻發射飛彈不被容許，強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議。日本政府已透過位於中國北京的大使館管道向北韓提出抗議。

日本朝日新聞報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午從北韓西北部的平安道泰川周邊朝日本海方向試射了一枚短程彈道飛彈。

上一次北韓發射彈道飛彈是在6月5日，從平壤郊外的順安等4處朝日本海方向發射了8枚。

報導說，有關北韓局勢，美國海軍的核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）23日進到南韓海軍的釜山基地，預定參加在日本海附近舉行的美韓聯合軍演。北韓可能是為了對抗美韓的舉動才做出軍事性的挑釁行為。

南韓軍方研判北韓在咸鏡南道新浦市一帶有準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）跡象。位於北韓東部沿海的新浦市是北韓主要生產、開發潛艦及SLBM的據點。（編輯：林憬屏）1110925