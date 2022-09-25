國民黨發言人、高雄市左楠區議員候選人白喬茵，日前爆料農委會主委陳吉仲研究報告涉嫌抄襲，陳為此進行反駁，強調比對後確認重複比例僅3％。對此，白喬茵指出，之所以會有3％的數字出現，是因為陳吉仲使用特定工具，反酸「黨說3%就3%，我沒意見」。

白喬茵昨（24）日在臉書表示，跑完一整天的行程後，才有時間將陳吉仲的報告丟進比對系統查詢，結果相似度高達22％，根本不是他所謂的3％，其中關鍵就是陳吉仲使用的比對工具為「iThenticate®比對系統」，但這是一套論文比對系統，而陳吉仲抄襲的是政府的委託報告，因此這些文章本就不在系統內，當然不會被抓到抄襲。

「這種比對方式，不管是3%還是22%，意義都不大。」白喬茵指出，陳吉仲故意使用此工具，還要特定媒體配合他說謊，讓人害怕威權無上限、道德無底線，反酸「難怪之前會說出萊克多巴胺是保健食品這種鬼話」。

不過白喬茵也說，對於陳吉仲說謊其實不用太意外，因為政府詐騙人民早已前科累累，官位永遠比誠信重要87倍，「看看蔡總統當初護林智堅護成什麼樣子呢？黨說3%就3%，我沒意見」。