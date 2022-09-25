中壢22歲嫩妹「鵝肉公主」鄭方婷有著惹火身材、女神級長相，因在老家穿超低胸背心剁鵝肉的畫面，被鄉民注意到走紅網路，IG至今突破8.2萬追蹤；而她私下還是運動型辣妹，近日激曬多張泳裝美照，單手撐住遊艇欄杆，且身體幾乎騰空拗成兇猛曲線，讓粉絲看到直喊：「臂力過強」。

鄭方婷平日現身鵝肉攤招呼客人，私下則熱愛戶外運動尤其愛好潛水，使嬌小身軀練得結實有力，她日前在知名打卡點龜山島牛奶湖拍照，用單手撐臥在欄杆細管上，超高難度考驗柔軟度和體力，配文笑說：「最喜歡拗來拗去拍照法，看得出來我手多有力吧，東北季風要來了，浪好大不能潛」。

鄭方婷遊艇擺拍，拗出超犯規的身體線條。(圖/鄭方婷 IG)

鄭方婷的緊實曲線在陽光照射下非常耀眼。(圖/鄭方婷 IG)

另一張照片鄭方婷也以單手攀附欄杆，另一隻手擺放身體中央，辛苦定格數秒方便攝影師對焦，零死角呈現傲人上圍和緊實肌肉，也拍出海外陽光下的性感身軀。一結束拍攝後，她不忘PO出可愛崩壞照，不僅秀髮被海風吹到整張臉，還擺出超ㄎ一ㄤ表情，與平日甜美模樣有極大反差，畫風非常搞笑。

鄭方婷超ㄑ一ㄤ表情逗樂網友。(圖/鄭方婷 IG)

網友則意外她的驚人臂力：「第一張也太困難，要騰空撐在那，臂力好強」、「可以一舉手一投足滿自信的擺pose十分重要，因為你的身形是零死角，羡慕 ，一定平時下了不少時間鍛練」、「不可能性感成這樣吧？根本天鵝女神！」