儘管陷入跟球隊女職員陷入不正當親密關係的「綠衫軍」塞爾提克總教練烏度卡，最後以禁賽1季處分收場，外界仍對他的「小三」身分充滿好奇，美國八卦媒體《TMZ》25日爆料，這名已婚的小三主要負責安排烏度卡與塞爾提克全隊旅行相關事宜的職員。

《TMZ》更加料爆出，這名小三平常也在安排烏度卡前未婚妻莉亞隆恩前往塞爾提克主場或客場看球的旅行相關事務，甚至最近莉亞隆恩與10歲兒子準備搬到波士頓居住，這名小三也幫忙處理，代表她對莉亞隆恩的私人動態與行蹤相當熟悉。

不過外界仍對烏度卡被重罰禁賽1季的決定相當不解，不過前勇士球員麥特巴恩斯爆料，「原本我發推聲援烏度卡，但在發推後有名相關人士打電話告訴我烏度卡事件真相，比爆出來的消息可怕100倍，所以我刪除自己推文，也跟球迷道歉。」

要知道麥特巴恩斯當年曾經開車100多公里跑去前妻家裡抓姦，更跟前湖人後衛費許當面對峙的人，如今竟然說出烏度卡這件事比他想像可怕100倍，看來實際發生的狀況與內容，絕對比外界想像還嚴重或不堪，難怪塞爾提克只能趕緊禁賽止血。