台中市新社區86歲羅姓老婦，經常出門後就忘記回家的路，日前她從家中外出後不慎迷途，在大街上來回徘徊，熱心民眾發現後報警，員警立即到場，經詢問附近民眾，查出老婦家就在200公尺外，順利護送平安返家。

東勢分局新社分駐所日前13時許接獲通報，一位老婦在街上徘迴疑似迷途；警員孫鎮中到場後上前關心，因老婦無法清楚表達姓名與住家地址，身上也沒有攜帶任何身分證件。

員警考量老婦年邁且走路十分緩慢，研判以她腳程及體力狀況應尚未離家太遠，於是在周遭詢問附近住戶是否有人認識她，終查出老婦住家就在200公尺外，立即護送老婦返家，交由家屬照顧。

家屬表示，老婦年歲已高有失智現象，時常出門後就會忘記回家的路，雖已告誡其勿單獨外出，但還是會自己跑出門，非常感謝熱心民眾與警方幫忙。

東勢分局新社分駐所長藍忠明呼籲，家中長輩如有迷途走失風險，可在衣物或身上配件留有足以辨識資料及聯絡電話，或向相關單位申請防走失愛心手鏈。民眾若在街頭發現需要協助的長者，也請不吝伸出援手並通知警方，讓迷失長者能得到即時的協助。