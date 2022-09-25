台中一對夫妻去年參加一日遊行程，旅途中人夫於遊覽車上與女導遊合唱情歌，還不停拍攝親密合照，事後妻子發現2人互傳露骨簡訊，怒告2人求償撫慰金。台中地院審結，認為2人侵權屬實，應連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與丈夫結婚逾30年，去年兩人一同參加屏東一日遊，但丈夫在遊覽車上與女導遊甜蜜對唱情歌，一路緊密相隨，頻頻拍攝親密照片秀恩愛，讓她感到相當難堪。

元配控訴，此後丈夫經常參加女導遊所屬公司的旅遊行程，凌晨才返家，她質問之下，丈夫坦承常常去找女導遊，甚至2人在通訊軟體上互傳露骨對話，互稱老公老婆外，也會大聊性器官、她很爽等言詞，認為2人的互動親密，顯然超過一般正常朋友的社交範圍，侵害她的配偶權，故依法請求80萬元。

對此，人夫辯稱，妻子退休後生活無重心，他為了讓妻子身心愉快才報名旅遊行程，且他拍照時也都邀請妻子一起入鏡，但妻子都拒絕，認為妻子的控訴全是子虛烏有；女導遊則表示，她與該對夫妻前後出遊6次，女客人每次都拒絕合影，不知道自己為何挨告，認為夫妻的感情問題不該扯上她。

台中地院法官勘驗證據，發現人夫與女導遊的對話紀錄中，曾提及性器官與性行為的露骨言詞，包括，「就是要給老公爽我也爽」、「你的鳥我喜歡」等語，認定2人間的交往明顯超過普通朋友，求償有據，酌情後認為30萬元為適當。可上訴。