女星李蒨蓉外貌精緻、身材曼妙，過去曾因和阿帕契直升機合照還上傳社群平台一事，引發網友熱議。近日，她在社群平台上分享自己穿著恨天高，美美地走在路上，卻發生鞋跟崩斷的糗事，讓她無奈表示「自信最重要！」

李蒨蓉24日在社群平台上PO文，表示自己昨日身穿亮麗洋裝，將自身打扮的美豔動人前去赴與朋友的約。豈料，鞋跟竟然因為太久沒穿而崩斷，原先她還想假裝鞋跟完好的行走，越走越覺得腳踝受不了如此折磨。讓她只能赤腳走在大街上，故作自然地前去便利商店買雙拖鞋應急。

李蒨蓉曬出她高跟鞋的慘狀。（圖／翻攝自李蒨蓉fb）

李蒨蓉指出她認為在形象和健康之間，還是身體比較重要，她赤腳走在熱鬧的忠孝東路上，故作自然，也沒讓路人覺得怪異。穿著便利商店裡的拖鞋，進入高級餐廳用餐，和餐廳告知說自己衣衫不整，餐廳也並無給予異樣眼光。

李蒨蓉表示她分享這段糗事，除了讓大家笑一笑外，也想提醒有穿高跟鞋的群眾，若是遇到同樣事件，不需要過於在乎自身的形象在路人眼中的感覺，抱持著自信優雅面對，如此路人便不會覺得奇怪了。貼文一出，網友紛紛感受共鳴的分享自己遭遇此事的經驗，也有網友表示「有自信的女人最美了！」、「優雅的生活態度和遇事不亂的高EQ，很值得令人學習。」