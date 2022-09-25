英國王室24日公開已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）最後長眠地－喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的石碑照片。

英國王室昨（24）日公開已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）最後長眠地－喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的石碑照片，黑色大理石石碑上刻有女王、父親喬治六世、母親伊麗莎白王太后、及菲立普親王的名字。民眾自29日起就能前往禮拜堂所在的教堂向女王致意，不過得先花26.5英鎊（約新台幣915元）購買溫莎城堡一日遊門票才能進入。

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國王室昨日公布女王最後長眠地－喬治六世紀念禮拜堂的石碑照片，舊石碑原本僅刻有女王父親喬治六世（King George VI）、母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother）的名字及生卒年，如今已換上新石碑，並且以金色字體加刻了伊麗莎白二世及菲立普的名字與生卒年，黑色大理石石碑旁還擺放了好幾束花圈及花束。

Ledger stone over vault in St George’s Chapel, Windsor Castle, where #QueenElizabethII & The Duke of Edinburgh now lie, with Her parents & Princess Margaret. Star of Order of the Garter in centre pic.twitter.com/ryrOpdz6Un — Alastair Bruce (@AlastairBruce_) September 24, 2022

伊麗莎白二世19日國葬的最終章在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，自16世紀以來，聖喬治教堂安葬了多位英國國王、女王及王室成員，不過喬治六世生前的遺願是在聖喬治教堂蓋一座屬於自己的禮拜堂，安放自己與妻子的遺體，於是伊麗莎白二世於1962年下令在聖喬治教堂北側打造喬治六世紀念禮拜堂，禮拜堂於1969年完工。

The Queen's coffin will be lowered into the Royal Vault — but it won't be her final resting place. Later on Monday evening, a private burial service will be held for the royal family, when the Queen is to be relocated to the King George VI Memorial Chapel. https://t.co/W8Kw7OzE52 — CNN (@CNN) September 19, 2022

已故女王王夫菲立普親王（Prince Philip）2021年逝世後，靈柩暫放在聖喬治教堂的皇家墓穴，女王辭世後，菲立普的靈柩才於19日移靈至禮拜堂，與女王一家人團聚。《每日郵報》指出，19日女王及菲立普的靈柩被輕輕的下降18英呎（約5.4公尺），安放於長14英呎（約4.2公尺）、寬10英呎（約3公尺）的房間內，兩人的靈柩上下擺放，中間用金屬架支撐。

2002年辭世的女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的骨灰也安放在這座禮拜堂裡。瑪格麗特公主於2002年2月辭世，享壽71歲，她辭世1個月後母親伊麗莎白王太后也跟著逝世，享嵩壽101歲。

民眾自29日起可前往溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel），向已故英國女王伊麗莎白二世致意。

聖喬治教堂自29日起全面對外開放，不過想前來向女王致意的民眾必須購買溫莎城堡1日遊門票才能入園，平日票價為26.5英鎊，周六門票為28.5英鎊（約新台幣984元），周日僅對教友開放。

《每日郵報》指出，民眾可能會很訝異，向女王致意還得先花錢買票，不過消息人士透露，經營城堡一日遊的「皇家收藏信託」（Royal Collection Trust）為慈善機構，所得與利潤不會交由王室成員，而且受到疫情衝擊，「皇家收藏信託」面臨3000萬英鎊（約新台幣10.36億元）赤字壓力。