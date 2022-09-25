英國王室昨（24）日公開已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）最後長眠地－喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的石碑照片，黑色大理石石碑上刻有女王、父親喬治六世、母親伊麗莎白王太后、及菲立普親王的名字。民眾自29日起就能前往禮拜堂所在的教堂向女王致意，不過得先花26.5英鎊（約新台幣915元）購買溫莎城堡一日遊門票才能進入。
綜合英國廣播公司（BBC）、英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國王室昨日公布女王最後長眠地－喬治六世紀念禮拜堂的石碑照片，舊石碑原本僅刻有女王父親喬治六世（King George VI）、母親伊麗莎白王太后（The Queen Mother）的名字及生卒年，如今已換上新石碑，並且以金色字體加刻了伊麗莎白二世及菲立普的名字與生卒年，黑色大理石石碑旁還擺放了好幾束花圈及花束。
伊麗莎白二世19日國葬的最終章在溫莎城堡（Windsor Castle）聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，自16世紀以來，聖喬治教堂安葬了多位英國國王、女王及王室成員，不過喬治六世生前的遺願是在聖喬治教堂蓋一座屬於自己的禮拜堂，安放自己與妻子的遺體，於是伊麗莎白二世於1962年下令在聖喬治教堂北側打造喬治六世紀念禮拜堂，禮拜堂於1969年完工。
已故女王王夫菲立普親王（Prince Philip）2021年逝世後，靈柩暫放在聖喬治教堂的皇家墓穴，女王辭世後，菲立普的靈柩才於19日移靈至禮拜堂，與女王一家人團聚。《每日郵報》指出，19日女王及菲立普的靈柩被輕輕的下降18英呎（約5.4公尺），安放於長14英呎（約4.2公尺）、寬10英呎（約3公尺）的房間內，兩人的靈柩上下擺放，中間用金屬架支撐。
2002年辭世的女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的骨灰也安放在這座禮拜堂裡。瑪格麗特公主於2002年2月辭世，享壽71歲，她辭世1個月後母親伊麗莎白王太后也跟著逝世，享嵩壽101歲。
聖喬治教堂自29日起全面對外開放，不過想前來向女王致意的民眾必須購買溫莎城堡1日遊門票才能入園，平日票價為26.5英鎊，周六門票為28.5英鎊（約新台幣984元），周日僅對教友開放。
《每日郵報》指出，民眾可能會很訝異，向女王致意還得先花錢買票，不過消息人士透露，經營城堡一日遊的「皇家收藏信託」（Royal Collection Trust）為慈善機構，所得與利潤不會交由王室成員，而且受到疫情衝擊，「皇家收藏信託」面臨3000萬英鎊（約新台幣10.36億元）赤字壓力。
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