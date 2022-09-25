After the injury Cristiano Ronaldo still played full 90+mins and even gave an assist for the 4th goal for Portugal, that's why he is the GOAT 🐐 pic.twitter.com/WVQvWv0tm1 — deryq (@deryq18) September 24, 2022

歐洲國家聯賽25日的小組賽，葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）在一次頭槌的時候迎面撞上捷克門將瓦奇力克（Tomas Vaclik），兩人當場跌在地上。C羅痛苦掩面，他的鼻子被撞傷導致鮮血直流。C羅包紮之後繼續踢完整場90分鐘，助隊在客場以4比0痛宰捷克。

相撞意外發生在第12分鐘，C羅跑到門前接應隊友的傳球，跳起來用頭頂，門將瓦奇力克出來撲救，高舉雙手打傷了C羅。防護員和隊醫做了緊急處置，在鼻樑貼上繃帶、堵住鼻孔止血。此戰C羅沒有進球，他助攻幫隊友攻進第4分，賽後他的鼻樑依然血跡斑斑。

The hit from Vaclik to Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/nsXtxs2qvX — Mohammed (@ZAJD01) September 24, 2022

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）對這一場大勝表示：「我們以為對手會更強，但是必須承認捷克是一支很強很好的隊伍，只是他們也碰上了很強的葡萄牙。如果我們沒有表現那麼好，我們會面臨一場充滿變數的比賽。」

37歲的C羅宣告願意繼續為國出征的決心，對戰捷克賽前，葡萄牙球迷得知他被桑托斯排進先發陣容之後相當開心，在網路稱讚「帽子戲法預備」「足球第一人回來了」。C羅是國際賽史的進球王，2003年成為國腳至今出賽190場、攻進117球，他在去年9月超越伊朗傳奇前鋒阿里代伊（Ali Daei）的109球紀錄，史上僅有這兩人突破100球。