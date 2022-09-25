民進黨桃園市長參選人鄭運鵬24日晚間舉辦造勢蔡英文總統出席為他背書，盛讚他是「鄭文燦2.0」，對此國民黨桃園市長參選人張善政說他應該是「鄭文燦0.2」，歷經日前八德國民運動中心天花板崩塌，桃園市長鄭文燦政績開始受到檢驗，而鄭運鵬過去在立委選區也沒有很認真，造勢晚會的背後也是用錢堆起來的，自己則是繼續往前走，不用去管他們。

民進黨傾全力為鄭運鵬造勢場面盛大，張善政說，他並未因此感受到壓力，因為知道這些造勢背後，是民進黨用錢堆積出來的，而且鄭文燦政績現在開始被民眾檢驗，像前一陣子八德運動中心的事情，而鄭運鵬過去在立委選區其實也沒有很用心的經營，所以覺得自己繼續往前走，也不用去管他們，只要把自己的基礎打好就會成功。

而鄭文燦在造勢晚會中也說桃園鐵路地下化張善政在行政院任職時期並沒有出到力，他則反批，當時鄭文燦不在行政院，並不了解這個過程，如果他有機會去調閱一些相關文件、政策的話會更清楚。至於高雄市議員參選人白喬茵揭發農委會主委陳吉仲的研究報告也涉嫌抄襲，張善政說，陳吉仲應該要出來正面的面對，而且陳吉仲過去承接農委會或者其他機關的案子，應該也不止這2個報告，他應該整個一起都把它澄清清楚。